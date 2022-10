Une peine de 25 ans requise contre Simon Janssens

Les faits reprochés à Simon Janssens s’étaient déroulés à Spa dans le quartier du Vieux-Spa la nuit du 20 mars 2020. Simon Janssens avait fait feu sur Cédric Carreel, qui s’était plaint du bruit de la musique provenant de l’appartement voisin.

Le jury de la cour d’assises de Liège a reconnu Simon Janssens coupable de meurtre et coupable de détention illégale d’arme et de munitions. À l’issue de ce verdict de culpabilité, le ministère public a requis une peine de 25 ans de prison.

Les avocats de la défense, Me Zevenne et Me Hames, ont sollicité une peine moins lourde et ont évoqué des circonstances atténuantes en faveur de leur client.