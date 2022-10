Simon Janssens est condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de Cédric Carreel

Les faits s’étaient déroulés à Spa dans le quartier du Vieux-Spa la nuit du 20 mars 2020. Simon Janssens avait fait feu sur Cédric Carreel (38 ans), qui s’était plaint du bruit de la musique provenant de l’appartement de son voisin. Les deux protagonistes avaient été opposés dans une altercation verbale qui avait dégénéré lorsque Simon Janssens s’était muni d’une arme. Il avait fait feu en direction de Cédric Carreel et l’avait atteint d’une balle au thorax. Simon Janssens prétendait avoir fait feu accidentellement ou par réflexe après un geste menaçant de son adversaire en sa direction. Après une première délibération, le jury avait déclaré Simon Janssens coupable d’avoir commis un meurtre et d’avoir détenu illégalement une arme et des munitions.

Dans la motivation de sa décision, le jury a retenu que le contexte d’un incident de tir ne pouvait être retenu. Le jury a eu accès à l’arme et a pu mesurer que la pression à exercer sur la détente ne permet pas de retenir un tir accidentel, alors que Simon Janssens menaçait son adversaire avec l’arme.

L’avocat général Christine Pevée avait ensuite requis une peine de 25 ans d’emprisonnement en raison de la gravité des faits commis et du risque de récidive de Simon Janssens. Ses avocats avaient sollicité une peine moins lourde et réclamé une peine assortie de conditions probatoires par le jeu de circonstances atténuantes. Après une seconde délibération, Simon Janssens a été condamné à une peine de 18 ans d’emprisonnement.