Le ministère public convaincu du caractère prémédité du meurtre d’Amaury Delrez

"L’intention de tuer ne fait aucun doute, compte tenu de l’arme à feu de calibre 9mm employée, de la partie du corps d’Amaury Delrez visée par Yvo Theunissen - à savoir la région de la tête et du cou - et de la très courte distance séparant le canon de l’arme et la nuque de Delrez", a relevé le ministère public. "Une balle dans la tête ne laisse aucune chance de survie."

"Le tireur a appuyé sur la gâchette sans rencontrer de résistance et sans aucune pitié", a ajouté le substitut du procureur du Roi.

Yvo Theunissen a ensuite pointé son arme, un pistolet Walther P38, dans la direction de Ghislain Schils, réfugié derrière un arbre. "Il a tiré à quatre reprises. Au moins deux coups de feu ont été tirés à hauteur d’homme", a poursuivi Ken Witpas.

Le substitut du procureur a retenu plusieurs éléments prouvant que l’accusé a agi avec préméditation. "Ce soir-là, il était en possession d’une arme chargée. S’il n’avait pas porté cette arme, Delrez n’aurait pas perdu la vie", a-t-il souligné.

M. Witpas a encore soulevé "le caractère explosif" d’Yvo Theunissen, "exacerbé par la consommation d’alcool et de drogues". En l’espace de huit minutes, l’accusé a exhibé son arme deux fois, la première dans le café où il s’est battu et la deuxième au moment d’abattre le policier qui le contrôlait. "Au café, je peux encore considérer qu’il s’agit d’un caprice impulsif, mais les faits indiquent une action raisonnée et planifiée", a déclaré le substitut du procureur.

Yvo Theunissen "s’est en outre positionné pour tirer sur Delrez. Il ne s’est peut-être écoulé qu’une dizaine de secondes, mais c’était suffisant pour revenir sur ses pas", a conclu le substitut du procureur.