Procès du meurtre du policier spadois: la toxicologue exclut des pertes de mémoire de l’accusé

Le président de la cour Dirk Thys a donné brièvement la parole à Yvo Theunissen, qui a déclaré qu’il "n’avait jamais eu l’intention de tuer ou de blesser qui que ce soit, même si les faits le contredisent".

Ensuite, la toxicologue Corinne Charlier a fourni des explications sur les substances présentes dans le corps d’Yvo Theunissen. Les échantillons sanguins ont été réalisés 10 heures après les événements, ce qui a eu des répercussions sur les résultats de l’enquête.

Le président de la cour, Dirk Thys, a demandé s’il était possible d’évaluer le degré d’amnésie derrière laquelle se retranche l’accusé, qui a déclaré avoir bu beaucoup d’alcool et avoir sniffé huit grammes d’amphétamines le jour des faits.

"Dans la littérature scientifique, je n’ai rien trouvé indiquant que la consommation d’amphétamines pouvait mener à des pertes de mémoire", a indiqué la toxicologue.

Les analyses sanguines réalisées sur l’accusé ont mesuré une dose de 224 microgrammes d’amphétamines par litre de sang. "La consommation d’amphétamines augmente les fonctions cognitives et sensorielles. Les yeux perçoivent l’environnement plus rapidement. La drogue agit comme stimulant. Pendant le procédé de dégradation des substances dans le corps, il est normal d’avoir froid et de se sentir mal. En ce qui concerne l’alcool, il n’y en avait plus aucune trace dans le sang. Il n’y avait pas non plus de trace de médicaments", a exposé la toxicologue.

Yvo Theunissen a déclaré avoir commencé à boire des bières dès la matinée du samedi. Il dit ensuite s’être enfilé une vingtaine de bières et avoir sniffé cinq à huit grammes de speed au cours de la soirée et de la nuit.

Il a fallu plus de sept heures, après la fusillade, pour le retrouver, dans une maison de vacances des environs. Il souffrait de blessures légères à l’abdomen (le coéquipier de la victime ayant riposté), était étourdi et se trouvait en état d’hypothermie. Il avait pris le temps de brûler sa veste et son téléphone portable. Au cours de son procès, le Néerlandais, âgé de 40 ans, a déclaré qu’il ne pouvait ou ne voulait pas se souvenir d’avoir tiré sur la victime Amaury Delrez.