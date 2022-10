La défense de Simon Janssens plaide l’homicide involontaire

Pour la défense de Simon Janssens, Me Thomas Hames a soutenu que son client n’avait pas l’intention de tuer Cédric Carreel lorsqu’il a fait feu dans sa direction. L’avocat plaide la thèse de l’homicide involontaire commis par défaut de prévoyance ou de précaution. Selon lui, Simon Janssens a commis une faute punissable qui a provoqué le décès. Mais ce décès était involontaire.

Me Hames estime que cette qualification d’homicide involontaire correspond mieux aux actes posés par Simon Janssens et à sa personnalité. "Simon Janssens a commis un acte stupide en s’équipant d’une arme. Cet acte ne s’explique pas, c’est la plus grave erreur de sa vie. Mais la réalité du terrain, c’est que Cédric Carreel, beaucoup plus imposant sur le plan physique, était fortement alcoolisé. Simon Janssens l’était moins. Il n’a pas visé. Il n’a pas voulu ce tir, qui est parti de manière accidentelle", a soutenu l’avocat.

Me Philippe Zevenne a insisté sur le caractère involontaire du tir effectué par Simon Janssens. Il a pointé des faiblesses dans l’enquête et l’absence de certains éléments de preuve. L’avocat affirme qu’il subsiste des doutes sur l’intention homicide. "Nous n’avons pas forcément la preuve que Simon Janssens a commis un meurtre. Il a toujours dit que le tir était involontaire. Il n’a pas présenté une nouvelle thèse. Lorsqu’il a été appréhendé par la police, il était somnolent", a relevé l’avocat.

La défense a soutenu qu’il y a bien eu une bagarre entre Cédric Carreel et Simon Janssens. "Cédric Carreel, qui était très alcoolisé, était nerveux et hors de lui. Il a fait un pas menaçant en direction de Simon Janssens. C’est dans ce contexte que Simon Janssens a appuyé sur la gâchette par réflexe et sans le faire exprès. La culpabilité qui ressort du débat est celle de l’homicide involontaire", a plaidé Me Zevenne.

La délibération sur la culpabilité est prévue vendredi matin.