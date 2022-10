Cour d’assises de Liège: le ministère public requiert une culpabilité de meurtre contre Simon Janssens

Les faits reprochés à Simon Janssens s’étaient déroulés à Spa, dans le quartier du Vieux-Spa, la nuit du 20 mars 2020. Simon Janssens avait fait feu sur Cédric Carreel, qui s’était plaint du bruit de la musique provenant de l’appartement voisin.

Selon l’avocat général Christine Pevée, Simon Janssens doit être reconnu coupable d’avoir commis un meurtre. Son tir était précis et volontaire, dans une confrontation voulue avec la victime.

"Lors de son appel au 101, Simon Janssens induit une notion de défense face à une agression. Mais celle-ci n’est pas établie. L’accusé ne présente aucune trace qui témoigne d’une agression, alors qu’il reconnaît avoir porté un coup de poing à la victime. Il prétend qu’il a eu peur pour lui et qu’il s’est muni de son arme. Son geste n’est pas un tir réflexe. Il prend la décision volontaire de tirer, parce qu’il a eu peur de se faire tabasser et de mourir. Sa démarche est consciente et volontaire", analyse l’avocat général.

Le ministère public insiste sur l’intention homicide.

"En tirant à 1,50 m, avec une arme létale et dans une zone supérieure du corps, pouvait-il s’attendre à autre chose qu’au décès de Cédric Carreel ? A-t-il accepté cette possibilité comme une conséquence normale ? Évidemment, oui ! L’issue de la scène était prévisible et acceptée quand il a fait feu. Ce n’est peut-être pas ce qu’il recherchait en premier lieu. Mais il a pris le risque de tuer et a accepté cette idée. L’intention de tuer est manifeste", indique Mme Pevée.

L’accusation insiste encore sur le rapport de l’expert en balistique qui évoque un tir volontaire, la trajectoire directe de la balle et la nature de la blessure causée au-dessus du sternum. Le médecin légiste a qualifié la blessure de cataclysme, car la victime n’avait aucune chance de survie après le geste posé par Simon Janssens.

L’avocat général écarte enfin la thèse de l’homicide involontaire ou celle des coups et blessures ayant entraîné la mort de Cédric Carreel sans intention de la donner. L’hypothèse d’un accident de tir ne peut, non plus, être retenue.