Yvo Theunissen, accusé du meurtre du policier Amaury Delrez, a longtemps usé de son droit au silence

Yvo Theunissen assistait ce week-end-là au Grand Prix de Formule 1 à Francorchamps avec son frère et une connaissance. Les trois hommes se sont battus dans un bar. Un portier avait alors repéré que l’un d’eux portait une arme à feu. Arrivés sur place, les policiers ont vu un taxi prendre la fuite. Lorsqu’une équipe de police a arrêté le véhicule pour le contrôler, le policier Amaury Delrez a été atteint d’une balle à la tête et a succombé à ses blessures. Le Néerlandais est accusé d’être le tireur.

Une reconstitution a été organisée le 16 mai 2019. Au début de celle-ci, le quadragénaire affirmait encore qu’il n’était pas en possession d’une arme au moment des faits. Après le récit de son frère et de son ami, il avait cependant dû reconnaître qu’il portait bien un pistolet.

"La première audition dans mon bureau n’a duré que 20 minutes, car le suspect a invoqué son droit au silence. Quand je lui ai demandé s’il confirmait sa première déposition auprès de la police, il a répondu qu’il ne savait pas ce qu’il avait déclaré à ce moment-là. Ses mains tremblaient beaucoup. Le suspect a affirmé qu’il souffrait d’une maladie", a témoigné l’ex-juge d’instruction Isabelle Dogné.

Les deux femmes n’exercent en effet plus comme juges d’instruction mais l’une est devenue juge au tribunal d’application des peines et l’autre juge de la jeunesse.

Interrogé par le président de la cour sur ces tremblements, Yvo Theunissen a répondu en souffrir depuis environ huit ans. "Je prenais des médicaments mais les effets secondaires étaient trop incommodants donc j’ai arrêté."

En réponse aux questions de l’avocat Dimitri de Béco, qui représente l’épouse et les enfants de la victime, l’accusé a expliqué avoir parcouru encore quelques mètres avant d’appuyer sur la gâchette de son arme à hauteur du cou d’Amaury Delrez. Juste avant, le policier avait sommé le frère d’Yvo Theunissen, Cyril, de sortir du taxi. Celui-ci s’était exécuté et avait été maîtrisé au sol par le policier Ghislain Schils. De l’autre côté du véhicule, le collègue de la victime avait vu un homme de grande stature et habillé de noir sortir une arme et faire feu. Amaury Delrez s’était ensuite écroulé.

Le policier de 37 ans est décédé des suites de sa blessure par balle à la nuque, entre le trottoir et une voiture stationnée. Mardi, il était également apparu que le cran de sécurité de l’arme devait être désamorcé pour qu’une balle puisse être tirée.