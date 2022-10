Ce projet a été lancé au mois de mai dernier, après une mésaventure. "Mon épouse et moi-même venions de perdre un chat, explique Didier Chantraine, administrateur de la gestion quotidienne de l’ASBL. Nous avons alors contacté une dame afin d’en adopter un autre. Lorsque nous avons constaté son investissement quotidien pour les chats, cela sonnait comme une évidence de lancer cette structure avec elle. De plus, nous avons appris que le budget participatif était accessible, nous nous sommes inscrits et tous ces éléments se sont emboîtés en notre faveur."

Une victoire unanime

Le succès de Sparistochats n’a pas mis longtemps à se dessiner puisque cette ASBL était la seule à s’être déclarée candidate auprès de l’appel à projets de la Ville de Spa pour le budget participatif, deux autres initiatives ayant été jugées irrecevables par le Forum communal. "L’année passée, neuf projets avaient été présentés. Nous n’avions donc pas imaginé un seul instant être le seul candidat cette année. C’était une belle surprise pour nous d’avoir gagné si rapidement", se réjouit Didier Chantraine. L’objectif sera à présent de veiller au bien-être de ces chats en détresse.

19 000 € alloués

Ce sont 19 000 euros qui seront versés à l’ASBL pour cette cause. "Cette somme nous permettra de sauver les chats errants et de les amener à l’adoption. Des citoyens nous appellent en nous signifiant qu’ils ont vu un petit chat dans le fond de leur jardin. De notre côté, nous tenons à les prendre en charge avant de les remettre en état. Le but sera de les conduire à l’adoption dans les six premiers mois pour les remettre en forme. Nous devons les soigner, les stériliser et les vacciner notamment pour être en accord avec le bien-être animal."

Une présentation publique ce mercredi

Une séance ouverte des équipes de Sparistochats se tiendra ce mercredi 5 octobre à 19h dans la salle du conseil communal de l’hôtel de ville de Spa. Elle permettra de dévoiler les plans pour le futur. "Nous allons présenter ce qui a été proposé au comité de sélection. Nous avons rendu un dossier papier où l’on explique nos motivations et ce dont on a besoin. Nous évoquerons notre recherche de familles d’accueil et nous solliciterons des dons également, pour que cette association soit pérennise dans le temps car, cette année, nous avons un budget mais pour l’année prochaine, ce ne sera pas le cas"