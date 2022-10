Impulsivité et risque élevé de récidive pour Simon Janssens

Les faits reprochés à Simon Janssens s’étaient déroulés à Spa dans le quartier du Vieux-Spa la nuit du 20 mars 2020. Simon Janssens avait fait feu sur Cédric Carreel, qui s’était plaint du bruit de la musique provenant de l’appartement voisin.

Le psychiatre Anthony Schena a réalisé l’expertise de l’accusé et a décrit une personnalité de type borderline. L’accusé présente plusieurs traits antisociaux, comme l’impulsivité, l’intolérance à la frustration et des conduites à risque. Simon Janssens a des consommations particulièrement problématiques d’alcool et de drogues. Selon l’expert, cette problématique toxique doit être prise en charge. Dans le cas inverse, combinée à son impulsivité, cette problématique fait redouter un risque élevé de récidive.

Simon Janssens avait décrit une consommation de cocaïne à la fréquence de deux ou trois jours par semaine. Ses dépenses pouvaient aller de 200 à 300 € par jour de consommation. Il a combiné l’absorption de cocaïne avec des consommations d’amphétamines et d’ecstasy. Il a aussi évoqué une consommation quotidienne de trois litres de bière après son travail.

L’expertise psychologique de l’accusé a aussi démontré qu’il ne présente pas de trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes. C’était le cas lors des faits et lors de la réalisation de l’expertise. Simon Janssens ne relève pas de la loi de défense sociale.

L’enquête de moralité réalisée sur l’accusé a démontré qu’il était hébergé gracieusement par un ami à l’époque des faits. Il s’était retrouvé sans logement à la suite de défauts de paiements.

Une ancienne compagne a évoqué un caractère autoritaire et des violences physiques. Simon Janssens a eu un enfant avec une autre compagne. Leur relation s’est terminée lorsqu’il a eu de mauvaises fréquentations et qu’il a dépensé son argent dans les jeux et la consommation de stupéfiants et d’alcool. Les ex-compagnes de l’accusé rapportent que, sous influence d’alcool, il pouvait se montrer égoïste, dominant et violent. Certaines scènes de violences conjugales ont entraîné l’intervention de la police.

Les témoins de moralité ont encore affirmé que Simon Janssens est un homme gentil et calme, tout en étant capable de s’énerver très rapidement, sans raison précise. Il peut faire preuve de violences lorsque les événements ne se passent pas comme il le souhaite. Gentil et amusant, il devient agressif sous l’influence de l’alcool.

Simon Janssens avait travaillé comme soudeur dès 2008 pour différentes entreprises. Il a aussi connu des périodes de chômage. Il a déclaré que sa consommation de cocaïne était de nature à perturber son travail. À l’époque des faits, il était employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée chez Hydromat.

Jeudi, les jurés pourront entendre les interventions des avocats des parties civiles, de l’avocat général et des avocats de la défense.