« Des pertes de mémoire sélectives ne sont pas possibles », relève un psychiatre au procès d’Yvo Theunissen

Yvo Theunissen est accusé d’avoir tué d’une balle à la nuque Amaury Delrez et de tentative de meurtre sur son collègue Ghislain Schils, au cours d’un contrôle suivant une bagarre au bar Havana.

"Ses fonctions mémorielles sont intactes, même si ses capacités de concentration et de mémoire sont plus faibles", a poursuivi le psychologue. "L’accusé présente en outre une personnalité immature, méfiante et angoissée. Socialement, il est rapidement mal à l’aise et tendu. Il est sensible aux remarques des autres. Durant notre entretien, il s’est montré particulièrement fuyant, n’osant pas trop s’exprimer." Par ailleurs, Yvo Theunissen a eu des pensées suicidaires par le passé et se sentait mal dans sa peau, a poursuivi l’expert.

Dans sa jeunesse, sa vie était instable, l’accusé se droguant déjà à l’école alors qu’il était encore mineur. Le quadragénaire a été interné à deux reprises au cours de son existence, sans que cela n’opère de grand changement.

"Ses capacités d’empathie se sont amenuisées. Émotionnellement, il est moins mature. Les faits sont très graves mais, concernant son état mental, on peut dire qu’il n’est ni un monstre, ni un psychopathe", a ajouté le psychologue. Pour M. Claes, l’acquisition d’une arme s’inscrit dans ce schéma d’immaturité.

De son côté, le psychiatre Ignaas Lindemans a confirmé que l’accusé ne souffrait d’aucun trouble, mais qu’il présentait une personnalité conflictuelle et dépressive après une rupture. En outre, le Néerlandais a réagi de manière rationnelle après avoir abattu Amaury Delrez. Le quadragénaire avait appelé une amie et sa mère pour demander que l’une d’elles vienne le chercher. Il avait ensuite partagé sa localisation en direct.

Le procureur a ensuite interrogé les experts sur la capacité de réinsertion de l’accusé. "Il ne prend pas les faits à la légère. Mais, d’un autre côté, il en parle peu. Sa personnalité immature combinée à sa consommation excessive d’alcool et de drogues accroît le risque d’adopter un comportement déviant. En tout état de cause, il est imprévisible", a répondu le psychologue.

Le casier judiciaire d’Yvo Theunissen était vierge avant 2018. Il a tout au plus écopé de deux amendes pour conduite sous influence.