Les images de la reconstitution du meurtre du policier Amaury Delrez montrées

La victime et son collègue Ghislain Schils ont été appelés au café où s’est déroulé l’incident lors duquel l’accusé a exhibé une arme. Cinq témoins ont vu la scène de l’extérieur de l’établissement. Le 26 août 2018, deux témoins ont signalé, au numéro 101 de la police, la présence d’une personne armée dans le café Havana. Yvo Theunissen, son frère et un ami ont alors quitté les lieux à pied en empruntant l’avenue Reine Astrid. À bord de leur combi, Amaury Delrez et Ghislain Schils, en route pour les lieux ont croisé la route des trois hommes. Arrivés à l’établissement spadois, le Havana, les deux policiers ont été informés que les trois hommes avaient déjà pris la fuite à pied.

C’est à ce moment que les forces de l’ordre ont réalisé que les trois hommes qu’ils avaient croisés plutôt étaient les fauteurs de trouble qu’ils recherchaient. Ils sont alors retournés en direction de l’avenue Reine Astrid et ils ont aperçu un taxi à bord duquel se trouvaient les trois individus.

Ghislain Schils a fait marche arrière et s’est placé derrière le taxi. Son coéquipier, Amaury Delrez, est descendu du véhicule et a ordonné aux passagers assis à l’arrière du véhicule de descendre. Le policier aurait maintenu le frère de Yvo Theunissen au sol. L’accusé aurait alors crié au policier "de laisser son petit frère tranquille". Ensuite, un coup de feu a retenti, une balle a été tirée en direction d’Amaury Delrez en pleine tête.

Les images de vidéosurveillance du Havana montrent une piste de danse bondée sur laquelle se déplacent les trois Néerlandais. Le trio a ensuite été expulsé du bar après que le frère de l’accusé a tiré les dreadlocks d’un homme.

« Ils avaient vu un combi de police et les deux policiers »

Sur les images de la reconstitution, l’ami de l’accusé explique que celui-ci lui a passé l’arme durant leur fuite, arme que l’ami en question lui a immédiatement rendue. Cet ami a également déclaré qu’il était clair pour lui qu’ils avaient vu un combi de police et les deux policiers approcher du taxi. Le frère de l’accusé et leur ami ont également confirmé, selon les enquêteurs, qu’Yvo Theunissen après avoir tiré sur Amaury Delrez avait dirigé son arme sur Ghislain Schils qui s’était mis à couvert derrière un arbre de l’autre côté de la chaussée.

Les témoignages du médecin légiste, de l’expert en toxicologie ainsi que de l’expert en balistique sont encore attendus durant la journée de mardi.