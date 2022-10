Les enquêteurs liégeois ont présenté leur enquête sur le meurtre du policier Amaury Delrez

Au début de la présentation de mardi, les images du corps sans vie d’Amaury Delrez, gisant les yeux ouverts dans une mare de sang sur l’Avenue reine Astrid à Spa, ont été montrées. Cela a dévasté Aurélie, l’épouse du défunt policier, présente dans la salle d’audience au côté de Ghislain Schils, le collègue de la victime. Yvo T., quant à lui, a assisté à la projection sans manifester la moindre émotion.

Devant la cour, l’enquêtrice de la police technique et scientifique de la police judiciaire fédérale de Liège a expliqué qu’Amaury Delrez présentait une plaie d’entrée à l’arrière du crâne.

L’accusé, originaire du Limbourg néerlandais, se trouvait à Spa le 25 août 2018 avec son frère et un ami pour assister au Grand Prix de Formule 1 de Francorchamps. Ce soir-là, les trois hommes s’étaient battus dans un bar, et un portier avait repéré qu’ils possédaient une arme à feu. Après avoir été atteint par un verre d’eau, Yvo T. a sorti son arme, mais sans s’en servir. La police a alors été alertée.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont aperçu un taxi prendre la fuite. Une équipe, composée d’Amaury Delrez et de son collègue Ghislain Schils, a arrêté le véhicule pour le contrôler. Amaury Delrez s’est placé à la droite du véhicule et a ouvert la portière passager, ordonnant aux occupants de sortir. Le frère d’Yvo a été retenu dans la rue par le policier. Alors que ce dernier était accroupi, l’accusé a sorti une arme à feu et a abattu l’agent. Cinq coups de feu ont été tirés. Atteint à la tête, Amaury n’a pas pu être sauvé.

Son co-équipier, a aussi été visé par deux tirs, mais il a riposté. Lors de la riposte, le Néerlandais a été blessé à l’abdomen et a fui les lieux.

Après une chasse à l’homme de plus de sept heures, Yvo T. a finalement été interpellé dans une maison de vacances des environs. L’arme à feu n’a pu être retrouvée.