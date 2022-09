À la découverte des militaires du 12e -13e de Ligne au cœur de Spa (vidéo & photos)

Le but également de cette journée portes ouvertes est d’intéresser de potentiels candidats. " Il y a un gros effort de recrutement qui est fait au niveau de la défense. Il y a des places qui seront ouvertes à Spa, dont une septantaine disponibles en 2023. Il y aura du recrutement entre avril et novembre avec pas mal de possibilités d’évolution par la suite. Il faut savoir qu’au bataillon, nous sommes 580 personnes, toutes catégories et tous grades confondus, donc du soldat aux officiers. Et un des atouts de Spa, comme nous sommes une des seules unités de manœuvre dans la province, est que nous avons une grande proportion de personnes qui y habitent, soit 70%. Mais nous avons aussi des personnes qui viennent du Hainaut, de Namur… Enfin, si les gens veulent toujours plus d’information, ils peuvent regarder sur le site mil.be où il y a toutes les missions détaillées. "

Les écoles invitées

Lors de cette journée portes ouvertes, les écoles étaient aussi les bienvenues. En tout, ce sont près de 600 enfants qui se sont déplacés avec leurs professeurs pour voir les très nombreuses démonstrations. "Il y a pas mal d’écoles qui ont répondu présent tant le matin que l’après-midi. Les enfants peuvent en parler après en famille."

Enfin, cette journée n’était pas réservée qu’aux militaires. Pompiers et policiers étaient aussi de la partie pour diverses démos, dont certaines communes avec les militaires. "Quand on fait des exercices en terrain civil, on met la police au courant. Il y a aussi des exercices avec eux en temps normal. Cela correspond à notre quotidien."