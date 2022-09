Meurtre d’Amaury Delrez: 46 témoins seront entendus au procès qui débutera ce 3 octobre

Arrivés sur les lieux, les policiers ont aperçu un taxi prendre la fuite. Une équipe, composée d’Amaury Delrez et d’un collègue, a arrêté le véhicule pour le contrôler. Amaury Delrez s’est placé à la droite du véhicule et a ouvert la portière passager, ordonnant aux occupants de sortir. Le frère d’Yvo a été retenu dans la rue par le policier. Alors que ce dernier était accroupi, l’accusé a sorti une arme à feu et a abattu l’agent. Cinq coups de feu ont été tirés. Après une chasse à l’homme de plus de sept heures, Yvo T. a finalement été retrouvé dans une maison de vacances des environs. L’accusé avait lui-même subi des blessures légères, le collègue d’Amaury Delrez ayant riposté. L’arme à feu n’a pu être retrouvée.

Le procès aurait normalement dû se dérouler devant la cour d’assises de Liège mais en raison de la barrière de la langue, il a finalement été transféré vers les assises de Tongres. Le collègue de la victime, ses parents et la zone de police de Spa sont représentés par Me Gino Houbrechts et Me Alexandre De Fabribeckers. Me Dimitri De Béco défend les intérêts de l’épouse et des trois enfants du policier. Le procès, durant lequel 46 témoins seront entendus, devrait durer une semaine. Il démarrera le 3 octobre.