Spa/Stoumont : le parc naturel des Sources davantage accessible aux personnes handicapées

C’est officiellement ce vendredi qu’un sentier spécifique a été inauguré à Bérinzenne, sur les hauteurs de Spa. Celui-ci entre dans le cadre du projet Natur’Accessible initié par la fédération des parcs naturels de Wallonie et qui vise à aménager des sentiers pour tous publics et permettre l’accès à la nature de toutes les personnes qui sont en situation de handicap. "Il s’agit d’un des premiers projets de notre parc, avec le soutien de notre fédération, qui est matérialisé par ce très beau parcours, détaille Didier Gilkinet, le bourgmestre de Stoumont et qui est également le président du parc naturel des Sources. C’est un projet inclusif et important à nos yeux. Il maximalise l’accessibilité aux personnes à besoins spécifiques. Ce parcours est en effet prévu pour les personnes malentendantes, sourdes, malvoyantes ou présentant des troubles de la compréhension. Il permet de découvrir les richesses de ce site exceptionnel."