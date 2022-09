La libération de Spa toujours dans les mémoires, 78 ans après

Pour sa sixième édition, l’US Spa Memorial Day a déménagé vers la maison des jeunes. Une MJ qui avait des airs de QG américain le temps d’un week-end. "D’habitude, nous allons au Britannique mais le souci est qu’en recommençant, nous ne savions pas si les personnes allaient revenir en nombre ou pas", explique Pascal Decerf. Mais ce n’est pas pour autant que le programme prévu était fortement amoindri pour cette première édition post-Covid! "Nous avons d’abord fait une conférence sur le char Tigre Royal. Il faut savoir que l’armée américaine a toujours voulu capturer un Tigre 332, soit le même que celui de La Gleize. Et on a retrouvé des enregistrements sur le fait qu’il a été pris à Spa. Ensuite, on a aussi fait un focus sur la presse avec du matériel d’époque. Et il y a Doudou et Oli qui ont animé un atelier sur les tracts et la propagande. Avec en exemple une unité secrète de l’armée qui augmentait l’effet psychologique sur les Allemands. Ils travaillaient avec des dessins et tracts. On a retrouvé des dessins originaux qui ont été créés à Spa. D’ailleurs, des Spadoises ont travaillé à mettre des tracts dans des obus qui ont été lancés par la suite vers les Allemands."