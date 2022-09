La Ville de Spa dit non au projet de scierie à Creppe

L’enquête publique a été clôturée fin août. Mais pour plusieurs riverains, cette scierie est considérée comme bien trop importante au regard des lieux et du charroi que cela va engendrer.

Jeudi soir, Alternative-Plus a demandé quelle était la position du Collège sur le sujet. "Le dossier sera instruit au prochain collège, indique Yoann Frédéric (SPA), l’échevin de l’Environnement. Mais c’est un dossier qui anime le débat public et le Collège a fait son travail. Il a déjà pris une décision de principequi sera confirmée mardi." La Ville soutiendra un avis défavorable.

"Si on analyse de manière raisonnable l’opportunité d’un projet de scierie sur le territoire de Spa, on peut le trouver pas tout à fait inintéressant. Cela s’intègre dans un écosystème de la filière bois importante pour la région, estime-t-il. Cela peut avoir des retombées intéressantes en matière de fiscalité et d’emploi. On parle de 3 emplois créés." La bourgmestre et les échevins ont pris connaissance de l’enquête publique. "Elle a suscité de l’émotion et il faut reconnaître qu’il y avait toute une série d’arguments qui étaient intéressants", note Yoann Frédéric.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment la localisation du projet, l’implantation étant prévue "à proximité d’un cœur de village rural extrêmement calme." L’échevin pointe également les balises mises dans les dossiers. "Les instances qui s’expriment remettent d’ailleurs plutôt des avis favorables conditionnels en ajoutant un curseur. Nous, nous ne sommes pas tout à fait convaincus par le caractère restrictif de ces balises et si elles seront en mesure d’être totalement respectées."

À la Région de trancher

Dans ce type de dossier, la Ville ne rend ici qu’un avis. "Que les opposants au projet ne sabrent pas directement le champagne ou le Champomy. L’autorité compétente, qui délivre le permis, c’est bien la ministre de l’Environnement. Nous faisons ici partie des instances appelées à délivrer un avis. Nous attendrons donc la décision de la ministre qui aura le dossier sur sa table dans les prochaines semaines", conclut Yoann Frédéric, tout en rappelant que le demandeur a encore la possibilité d’aller contre la décision finale.