Stoffel Vandoorne : « La perte du GP nuirait à tout le sport auto belge »

Voici le compte rendu d’une discussion décontractée avec le «réserviste» de Mercedes à la veille d’un GP de Belgique qu’il commentera dimanche sur la RTBF.

Stoffel, ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion d’interviewer un champion du monde. Bravo !

Merci, oui, je ne suis que le deuxième en voiture en Belgique après Jacky Ickx en endurance. C’est quelque chose d’assez unique. Personne ne peut me reprendre cela.

On ne va désormais plus vous présenter comme un ancien pilote de Formule 1 mais comme le champion du monde de FE ?

Ah ah, je ne sais pas, c’est à vous de me dire cela. Non, je pense que c’est compliqué. Je resterai catalogué comme ex-F1. La F1 reste la F1, plus connue et populaire que jamais aujourd’hui.

Échangeriez-vous votre titre mondial en FE contre une victoire en F1 ?

Malheureusement, je ne peux pas choisir. Mais il n’y a pas match.

Mais même si les résultats n’ont pas été à la hauteur de vos espérances, vous avez été pilote McLaren F1 durant deux saisons. Cela, non plus personne, ne pourra jamais vous l’enlever…

C’est vrai et j’en suis fier. Il n’est pas facile d’atteindre le sommet du sport auto et j’ai réussi cela, grâce à l’aide du RACB au début, puis de Ron Dennis. J’y suis arrivé sans trop d’argent derrière moi. Cela a été une belle histoire. Hélas pour moi, je n’ai pas été au bon endroit au bon moment. Je crois avoir vécu les deux pires années de l’écurie.

Pensez-vous que vous auriez pu faire aussi bien que Lando Norris aujourd’hui ?

J’en suis convaincu, oui. Le jeune Britannique a eu beaucoup de chance de débarquer au bon moment, soutenu par le boss, avec une bonne voiture. McLaren n’a plus rien à voir avec ce que j’ai connu il y a quatre ou cinq ans.

Revenons un peu sur ce titre mondial en FE. Le plus beau de votre carrière ?

Clairement oui, car c’est le championnat le plus compétitif après la F1. Dans les catégories inférieures, vous vous battez face à deux ou trois pilotes capables de gagner. En Formula E, ils ont quasi tous remporté des championnats ou roulé en F1. Il y a dix gars au moins qui peuvent l’emporter à chaque GP. C’est très compétitif. Il y a aussi l’implication très forte des constructeurs. C’est la F1 en petit. Pour Mercedes, c’est comme une petite opération F1.

C’est pour cela que vous n’avez remporté qu’une course cette année ?

Oui, la plus belle, chez moi, à Monaco. L’important pour être sacré était d’être régulier, de marquer des points à tous les E-Prix, ce que j’ai réussi à faire à l’exception de la manche au Mexique où j’ai été percuté par Di Grassi, alors que j’évoluais dans le Top 5.

Etes-vous satisfait du niveau de médiatisation de ce championnat ?

Non, cela stagne un peu dernièrement. Les organisateurs doivent faire quelque chose pour améliorer cela. J’espère que l’arrivée de la nouvelle voiture 100 KW plus puissante va y contribuer. La plateforme est intéressante. On roule dans des chouettes villes. Le niveau de pilotage est très relevé. Maintenant, on n’arrivera jamais à concurrencer la F1 qui est sur une autre planète.

L’électrique c’est le futur de l’automobile ?

Je ne sais pas si c’est le futur, mais les deux peuvent coexister.

Quand pourrez-vous annoncer que vous avez signé avec DS pour défendre votre titre l’an prochain ?

Cela va prendre encore un peu de temps. Mais il est clair que la Formula E sera encore ma priorité en 2023.

Vous préférez cela à l’endurance et au WEC, par exemple ?

Oui, je préfère la monoplace, la dynamique plus intense des week-ends, le fait de disputer des sprints avec une auto rien que pour vous.

L’idéal ne serait-il pas, comme d’autres, de pouvoir combiner les deux ?

Oui, j’aimerais bien pouvoir le faire, mais il y aura déjà des clashes l’an prochain entre les deux championnats, notamment avec les 6H de Spa tombant en même temps que l’E-Prix de Monaco. Ensuite, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure chose à faire. Cette saison, je n’ai pas roulé en LMP2 et je me suis concentré sur la FE. Je ne sais pas si cela a joué, mais j’ai décroché le titre.

Peut-on au moins espérer vous revoir au départ des 24H du Mans ?

C’est le but. Il y a des possibilités en ce sens, mais il faut voir dans quelles conditions. Pour trouver un bon baquet pour cette course, il faut espérer qu’un constructeur aligne une troisième voiture.

Pas trop de regrets d’avoir perdu le soutien de KFC, le sponsoring de Sean Gelael ?

C’était leur choix, pas le mien. Il a préféré prendre à côté de lui des pilotes Audi pour avoir plus de chance dans le futur de pouvoir représenter la marque en LMDh.

Otmar Safznauer a déclaré avoir été contacté par 14 pilotes candidats au baquet de Fernando Alonso pour 2023. En faites-vous partie ?

Non. Aujourd’hui, dans les teams, on me voit plutôt comme un risque vu que je n’ai plus roulé en F1 depuis 2018. J’ai donc préféré faire une croix sur cette page de ma carrière. Mais je constate qu’il n’y a pas énormément de pilotes sur le marché aujourd’hui, capables de faire le boulot. Je ne vois rien arriver d’exceptionnel dans les différentes formules de promotion.

Vous avez mal vécu cette période McLaren F1 au final ?

Disons qu’après avoir été habitué à gagner durant toute ma carrière, il était frustrant de savoir dès le départ que si vous faisiez du super boulot vous pouviez au mieux terminer dixième. Un pilote trouve une motivation supplémentaire quand il est en mesure de se battre pour la victoire, quand le matériel est à la hauteur de ses objectifs. Je sais que je performe mieux quand j’ai la pression du résultat, quand je sais au début du week-end que si je fais bien je peux revenir avec la plus grande coupe.

Avez-vous été surpris par la manière dont Oscar Piastri a annoncé qu’il ne piloterait pas l’an prochain pour Alpine ?

Un peu oui quand même. Ce n’est pas tous les jours que tu as l’occasion d’avoir une grande marque qui t’offre la possibilité de débuter en F1. J’espère pour lui qu’il sait ce qu’il fait et qu’il a déjà signé ailleurs. Oscar est managé par Mark Webber, lui-même managé par Flavio Briatore. Tout a été orchestré depuis le départ de Fernando Alonso.

À la place d’Alpine, qui prendriez-vous aujourd’hui comme équipier pour Esteban Ocon ?

Au final, je pense que le mieux serait de reprendre Daniel Ricciardo. Ce n’est pas normal ce qui lui arrive chez McLaren. J’ai un peu l’impression qu’il vit la même chose que ce que j’ai vécu.

Vous êtes notre dernier représentant en F1. C’est qui votre successeur ? Amaury Cordeel ?

Sincèrement, je ne pense pas, non.

Quel conseil donneriez-vous à un jeune Belge aspirant à la F1 ?

De toujours y croire même si l’objectif peut paraître très difficile. Mais ce n’est pas en faisant des petits résultats qu’on peut espérer y arriver. Il faut être exceptionnel dans les catégories d’accès.

Beaucoup de pilotes considèrent que Francorchamps est le plus beau circuit du monde. Pourquoi ?

Pour le feeling extraordinaire qu’on ressent dans l’auto, surtout à bord d’une F1. C’est rapide, le rythme est fluide, cela monte et descend, tout cela dans un cadre naturel. Ici, si tu commets une erreur, tu es généralement pénalisé. Avec Monaco, la qualification est la plus intense de la saison.

Et puis, il y a le raidillon, avec cette compression au pied et ces 4G encaissés.

Oui cela fait bizarre au premier tour du week-end qui est généralement le plus impressionnant. Après, on s’habitue vite et le double gauche donne plus de sensations.

Les nouveaux aménagements apportés au circuit durant l’hiver vont-ils changer quelque chose ?

Honnêtement, pas grand-chose, non.

Risque-t-on d’assister ce week-end au dernier GP de Belgique ?

Je ne l’espère pas, mais c’est possible, oui, car la F1 est devenue un gros business, une entreprise commerciale. Tout le monde, tous les pays, les grandes villes veulent leur GP. Et certains sont prêts à payer très cher. Il y a une longue liste et Liberty Media a aujourd’hui l’embarras du choix. Il y a beaucoup d’argent en jeu. Et au final, cela fait souvent la différence dans ce monde. Maintenant, en tant que pilote belge, je souhaite qu’une solution soit trouvée car c’est un GP historique et sa disparition aurait un effet négatif sur tout le sport auto en Belgique.

Ne souhaitez-vous pas vous impliquer à ce niveau, en aidant d’une manière ou d’une autre les espoirs belges ?

Si, j’aimerais créer un team de karting avec le soutien de mon ancienne équipe VDK et de la fédération. Il n’est pas facile de détecter les meilleurs talents. Pour moi, la meilleure filière est de soutenir des gamins de 13 ou 14 ans durant deux ans en karting à l’échelon européen ou mondial puis aider les meilleurs à passer en monoplace.

Seriez-vous prêt à revenir en karting pour représenter la Belgique lors des Motorsport Games, qui auront lieu fin octobre au Castellet ?

Pourquoi pas ! J’adore toujours rouler en karting.

Tiens, qui voyez vous remporter le GP dimanche ?

Charles Leclerc. Ferrari possède actuellement la meilleure voiture. Et Spa leur convient bien.

Mais Max sera à nouveau champion ?

Oui, il possède pas mal d’avance, la meilleure équipe et a gagné en maturité. Il sait éviter les embrouilles.

Le croisez-vous parfois à Monaco ?

Oui, on va de temps en temps diner ensemble avec Mitch Evans, Tom Blomqvist et deux amis à lui. Et il m’emmène parfois sur les GP dans son jet privé. Il me fait un prix spécial (rires).

Serez-vous encore sous contrat Mercedes l’an prochain pour le simulateur F1 ?

Je ne sais pas encore. Cela doit se décider bientôt.

Vous voyez la firme à l’étoile regagner bientôt un GP ?

À la régulière, ce sera difficile car ils sont encore un peu derrière Ferrari et Red Bull. Il faudrait des circonstances exceptionnelles, de la pluie, une voiture de sécurité, un crash entre les favoris.