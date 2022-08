Gare aux tickets achetés en seconde main pour assister au GP de Spa: «Un risque réel d’être refusé à l’entrée»

Ce qui est certain c’est que "le plus beau circuit du monde" continue d’attirer les foules. Et pour cause, le Grand Prix est sold out! Au total, environ 115.000 spectateurs, travailleurs et officiels seront présents sur le circuit chaque jour, pour un total de 360.000 personnes sur tout le week-end.

Mais même si la billetterie officielle du Grand Prix est à guichets fermés, certains tentent le tout pour le tout sur les réseaux sociaux ou sur les sites de seconde main pour dénicher des billets en dernière minute ou pour tenter d’en vendre. Et ce, parfois à des prix démentiels!

Tickets en seconde main: des prix parfois doublés ou triplés

Ainsi, pour un ticket bronze - d’une valeur de 140 euros - permettant d’assister à la course de dimanche depuis la zone pédestre autour du circuit, certains revendeurs de tickets en demandent entre 225 et 490 euros sur des sites comme 2ememain ou Viagogo, soit presque le double, voire le triple du prix initial.

Une pratique pourtant interdite en Belgique étant donné que la loi belge interdit de faire un bénéfice au moment de la revente d’un ticket depuis le 1er octobre 2013. Mais cela n’empêche pas certains sites d’en faire un juteux business. "Il s’agit souvent de sociétés hollandaises ou suisses, dans le cas de Viagogo, et notre pays a des difficultés à faire appliquer la loi belge sur ces plateformes établies à l’étranger", avoue Julie Frère, porte-parole de Test-Achats.

Je ne saurais que conseiller aux spectateurs d’être extrêmement prudents et, peut-être, d’anticiper leurs achats l’année prochaine.

D’autant plus qu’il ne s’agit pas d’une pratique sans risque. Acheter un ticket en seconde main ne permet jamais d’être certain à 100% de la fiabilité de celui-ci, au contraire du site officiel de Spa GP. "Les tickets, il fallait les acheter exclusivement sur notre site internet ou via des vendeurs officiels autorisés par Spa Grand Prix, mais maintenant ce n’est plus possible, puisqu’on est sold out depuis fin du mois de mars", rappelle Vanessa Maes, directrice du Spa GP.

Si vous achetez un billet sur un site non-officiel ou à des inconnus sur les réseaux sociaux et que vous vous présentez à l’entrée du site de Spa, ce sera donc à vos risques et périls. "Ce qu’il faut savoir, c’est que chaque ticket dispose d’un QR Code et qu’il est scanné aux entrées. Donc si un ticket est falsifié ou non-valide, la personne ne pourra pas rentrer, c’est sûr.Je ne saurais que conseiller aux spectateurs d’être extrêmement prudents et, peut-être, d’anticiper leurs achats l’année prochaine", ajoute la directrice du Spa GP.

De plus en plus d’organisateurs blacklistent les tickets revendus sur les plateformes comme Viagogo.

Une mise en garde partagée par Test-Achats, qui a déjà reçu plusieurs centaines de plaintes contre diverses sociétés de revente de tickets, dont Viagogo. "Viagogo, ce n’est vraiment pas le bon plan. Cette société fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires dans toute une série de pays, dont le nôtre. Ce site ne donne pas toutes les informations nécessaires au consommateur par rapport aux billets qu’ils achètent. Certaines personnes se rendent comptent a posteriori du prix réel du ticket et d’autres se retrouvent assis loin de leurs proches, contrairement à ce que le site laissait penser. Par ailleurs, de plus en plus d’organisateurs blacklistent les tickets revendus sur ce genre de plateforme. Le risque est donc réel de se voir refuser l’entrée", explique Julie Frère.

Ticketswap, l’alternative fiable aux sites de vente officiels

Pour l’association de défense des consommateurs, il vaut mieux privilégier le canal original, ou éventuellement le site Ticketswap. "C’est une plateforme fiable et sécurisée qui respecte la loi belge, donc sans faire de bénéfice. Si vous avez un empêchement, ticketswap permet très facilement de revendre un ticket. Le site a mis en place certains mécanismes pour s’assurer de la fiabilité du billet et de la véracité du prix."

Si vous voulez encore apercevoir les monoplaces de Lewis Hamilton, Charles Leclerc ou Max Verstappen dévaler le "toboggan des Ardennes", ne tardez donc pas à faire un tour sur cette plateforme validée par Test-Achats. Et pour les autres, il faudra croiser les doigts pour que le GP de Spa soit reconduit au calendrier l’année prochaine...