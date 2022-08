Observer des étoiles filantes à Spa et reconnaître les constellations

"Cette année, on en verra un petit peu moins parce que la pleine lune est très brillante. Le ciel n’est pas noir, il est un peu brillant donc les plus faibles étoiles filantes, on ne les voit pas mais on verra les plus brillantes", rassure Emmanuel Jehin, astronome et chercheur F.R.S-FNRS au sein de l’Institut STAR de l’Université de Liège.

Des étoiles filantes toute l’année

Il est possible d’observer des étoiles filantes à n’importe quel jour de l’année et à n’importe quelle heure de la journée.

"En plein jour, parfois on peut voir une très grosse étoile filante mais c’est super rare".La particularité de la mi-août, c’est que toutes les étoiles filantes qu’on observe viennent de la même région du ciel: la constellation de Persée et elles viennent toutes de la comète Swift-Tuttle. Les étoiles filantes sont toujours visibles à l’œil nu. Pour observer le plus d’étoiles filantes"il faut regarder le plus de ciel possible, je conseille souvent de se mettre sur un transat un peu incliné pour les regarder de façon confortable", ajoute le chercheur.

Parcourir le ciel avec des initiés

Durant la soirée, différents télescopes seront installés afin de permettre aux visiteurs de contempler la lune ainsi que les anneaux de la planète Saturne ou encore la géante Jupiter."Pour nous, c’est l’occasion de faire partager au public notre passion de l’astronomie avec le GAS. Les télescopes serviront aussi pour observer des galaxies, des nébuleuses, des amas d’étoiles". Il y aura chaque fois une personne pour vous expliquer ce que vous avez devant les yeux. Des "montreurs d’étoiles" seront également présents toute la soirée pour pointer les constellations avec de puissants lasers,"il faudra compter environ une quinzaine de minutes pour faire le tour des constellations".

Les derniers conseils de l’astronome: prenez une paire de jumelles si vous en avez, un siège pliable ou une couverture pour vous installer dans la prairie, éventuellement de l’anti-moustique, des chaussures confortables. Et surtout oubliez-vous vos lampes de poches afin de vous acclimater à l’obscurité et vivre une expérience dans de meilleures conditions.