Axel De Booseré: «Cet éclectisme fait partie de l’ADN du Royal Festival»

Oui, très clairement. Cette année, on propose un festival tout à fait normal, développé, multiple, avec des spectacles en intérieur et d’autres en extérieur. On retrouve notre bar avec une animation musicale. C’est donc aussi toute l’ambiance et tout un esprit qui va pouvoir se remettre en place et se redéployer.

Pour décrire ce programme, vous n’hésitez pas à recourir au mot magique «abracadabra». Une volonté, par le choix des spectacles, de réenchanter un peu notre quotidien?

Oui. Abracadabra, c’est l’idée qu’au milieu du quotidien peuvent surgir des surprises. Des surprises multiples, qui sont traversées par le rire, l’émotion, la découverte… Des surprises qui s’adressent tant à des spectateurs qui sont férus des arts de la scène qu’à ceux qui vont peut-être simplement les découvrir dans le cadre d’une soirée au Royal Festival, que ce soit entre amis ou pour des activités familiales.

Une fois de plus, le festival sort de ses murs, en investissant la rue mais aussi des lieux plus inédits, comme les sous-sols du centre culturel avec «Acting», ou encore la forêt près de la source de la Géronstère, avec «Strange Beauty» et «Poucet». Était-ce facile de convaincre les comédiens de jouer dans ces lieux?

Oui, ils étaient vraiment partie prenante. L’idée, dans le cadre d’Acting, est qu’il s’agit d’une pièce qui se déroule dans une cellule de prison. On avait donc envie de plonger le spectateur dans une ambiance particulière. Les caves, ce sous-sol, vont évidemment amener une atmosphère qui renvoie à cet endroit clos qu’est la prison. À l’inverse, j’avais envie depuis longtemps de proposer des spectacles dans la forêt à proximité de Spa. Là, l’idée est venue d’une création qui s’appelle Poucet qui revisite complètement l’histoire du petit Poucet. Les artistes avaient le désir de s’installer dans la forêt. Ce n’était jamais arrivé jusqu’ici. Il a souvent été présenté en rue et parfois en salle. Ici, le comédien-marionnettiste Didier Balsaux revient du plus grand festival d’arts de rue, le festival de Chalon-sur-Saône, et le spectacle a généré un succès formidable. On est donc très content de pouvoir l’avoir à Spa.

Techniquement, est-ce compliqué à mettre en place?

Cela demande beaucoup d’attention. Tout d’abord pour respecter au maximum la forêt et qu’elle ne soit absolument pas altérée par notre passage.

Actuellement, 75% des places ont été réservées. Un soulagement après 2 années d’incertitudes pour le secteur culturel?

Oui, c’est vrai que quand on a lancé le festival, au mois de mars, on ne savait pas comment les spectateurs allaient répondre à nos propositions. On est ravi de voir que les gens n’ont pas perdu le chemin des spectacles et qu’on va bien pouvoir partager des moments ensemble et faire la fête.

À l’ouverture du festival, on retrouvera également l’une de vos créations, avec Maggy Jacot, la pièce «Vous êtes uniques». Le trac est-il double dans ces cas-là quand on est directeur d’un festival et metteur en scène?

Le trac, il est présent surtout dans le cadre du festival. C’est comme quand on organise une grande fête chez soi: on a envie que tout se passe au mieux. On est donc quand même un peu stressé et on est attentif à tous les détails. Tout est préparé pour que les gens qu’on reçoit se sentent comme à la maison et soit heureux d’être là.

«Vous êtes unique» est un spectacle qui traite notamment du rapport à la norme et du conformisme. Un thème on ne peut plus d’actualité.

C’est un spectacle assez festif puisqu’il traverse pas mal de styles. On a du théâtre mais aussi des moments de danse, des numéros assez clownesques. C’est une sorte de kaléidoscope qui éclaire de différentes façons le conformisme et comment on se laisse influencer. Ce qui n’est pas toujours nécessairement négatif, d’ailleurs. Nous sommes tous des gens influençables.

Avec «L’Amour vainqueur», Spa accueille pour la première fois le directeur du festival d’Avignon, Olivier Py. Le début d’une belle histoire?

C’est en tout cas la réalisation d’un projet de longue date, puisque le spectacle a été reporté deux fois avec le Covid. Enfin, voilà ce formidable spectacle qui est un spectacle musical chanté, pour tous les publics à partir de 8-9 ans, et qui convient parfaitement à un public adulte. Moi, j’ai pris beaucoup de plaisir à voir ce spectacle et je suis particulièrement heureux et fier qu’il soit dans cette programmation.

Des liens pourraient-ils se tisser entre les deux festivals?

La direction change l’année prochaine. Il faudra donc retisser de nouveaux liens avec celle-ci (sourire).

Cela fait plusieurs années maintenant que le Royal Festival brasse différents genres, avec du théâtre, du cirque, de l’humour, de la magie… Cela fait-il définitivement partie de son ADN?

Oui, cet éclectisme fait partie de l’ADN du festival. C’est une envie de permettre à tous de trouver son bonheur, son plaisir, au travers d’un éventail de propositions.

Des spectacles pour toute la famille et tous les budgets

Les enfants sont aussi les bienvenus au Royal Festival. Plusieurs spectacles leur sont d’ailleurs adressés.

Soucieux de permettre à tous de découvrir les arts de la scène et ce, dès le plus jeune âge, le Royal Festival a une fois de plus concocté une jolie sélection de spectacles à destination des familles.

On retrouve notammentPoucet, cette réadaptation du conte de Perrault (dès 8 ans), les 13 et 14 août,Grou, du théâtre "feel good" (dès 6 ans), le 15 août,DéconcertoetGoupil et Kosmao, à enchaîner dans la même soirée, les 16 et 17 août,L’Amour vainqueur, un spectacle musical tout public, les 20 et 21 août, ou encoreCarabistouilles, un spectacle de magie impressionnant de Jack Cooper (dès 7 ans), le 21 août.

Le spectacle «Poucet» plaira tant aux grands qu’aux petits. ©Fabrice Mertens

Des animations gratuites

On peut également profiter de l’ambiance sans avoir de billets. En effet, des animations accessibles à tous sont aussi prévenues. Le dimanche 14 août,À Contre-courant, un spectacle de théâtre de rue burlesque inspiré de l’univers de Jacques Tati, sera à découvrir gratuitement dans le Parc de Sept Heures, au niveau du terrain de basket.

Les week-ends, les plus grands pourront également se rendre aux after parties du Royal Festival, de 22 heures à minuit. Au programme: concert, fanfare, DJ set, brass band ou encore karaoké live. L’occasion de profiter de la belle terrasse avec vue sur les jardins du Casino.

Infos et tickets: www.royalfestivalspa.be