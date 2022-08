Winamplanche commémore les inondations en remerciant les bénévoles

Avec aussi la volonté de se souvenir à travers une petite expo visible dimanche qui a fait les similitudes entre les inondations de 1969 et celles de l’an dernier. Mais surtout avec un petit-déjeuner convivial et copieux pour tout le village!"Il y avait une petite centaine de personnes inscrites. Ce petit-déjeuner était réservé uniquement aux villageois qui ont été invités par un toutes-boîtes que l’on a distribué."Pour les plus petits, il y avait également plusieurs châteaux gonflables.

Quant au futur, d’autres supports verront le jour dans le village."On va réaliser une plaque, sur une pierre bleue gravée, qui rappellera ces inondations en sollicitant des artistes du village pour la concrétiser."

Tout ceci aurait été plus difficile à mettre en route sans un petit coup de pouce. "Cela fait partie d’un projet mené par la Fondation Roi Baudouin. On a eu un subside de 5000 € pour organiser cette fête tout en prenant en charge le petit-déjeuner de ce dimanche matin, les plaques commémoratives, l’achat de jeux… Avec comme but de créer du lien dans le village et de le pérenniser."