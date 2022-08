Un premier festival d’orgue dans la ville thermale

Ils viennent de Milan, Paris ou encore Vienne. "Ils", ce sont les organistes qui se produiront au cœur de l’église Saint-Remacle, rue des Capucins à Spa, de la mi-août à début octobre, dans le cadre du tout premier festival d’orgue de la ville thermale."C’est le trentième anniversaire de l’orgue de l’église Saint-Remacle, qui a été construit par la manufacture Thomas.Il a été inauguré en 1992. L’instrument possède 26 jeux répartis sur 2 claviers et un pédalier. Pour cet anniversaire, on a voulu marquer le coup", commente Jean-Daniel Colassin, de la manufacture d’orgues en question et organisateur du festival.