Entre 120000 et 130000 spectateurs lors de ces 28e Francos

Il faut dire, aussi, qu’organiser un festival en 2022, ce n’est plus si simple qu’avant Covid. "Il y a un embouteillage de spectacles actuellement et c’est très compliqué d’organiser un festival. Ensuite, les festivals en général ont vécu une année particulière. C’est plus difficile à organiser qu’avant. Il y a toute une série de personnes qui ont abandonné le secteur de la musique au niveau artistique car ils n’ont pas eu le choix. Il y a un manque à ce niveau. Rajoutons, en ce qui concerne les Francos, comme nous sommes dans une ville, qu’il y a actuellement toute une série de travaux. Il y a très peu de temps, on en discutait et on avait du mal à se projeter sur le festival, notamment suite aux travaux du Parc de 7 heures. Tout ça, ce sont des choses qui se sont ajoutées aux autres, dont les habitudes perdues. Je voudrais encore dire un immense merci aux équipes qui ont surmonté des défis qui, par moments, semblaient insurmontables."

Typh Barrow, «la reine des Francos»

Enfin, au niveau musical, avec une affiche davantage belge, Charles Gardier est fier des artistes qui ont assuré le show. "Il y a beaucoup de fierté aussi par rapport à nos artistes. Et ceux de la Fédération Wallonie-Bruxelles car cette affiche était particulière. Il y avait beaucoup d’artistes de chez nous parce que nous avons voulu mettre tous ceux qu’on n’avait pas pu programmer. Et on ne voulait pas les abandonner. Mais dès l’an prochain, nous retrouverons une affiche avec beaucoup plus d’artistes français, québécois et des symboles des passerelles qui nous sont chères et dont on ne veut pas perdre le fil."

Sans oublier un coup de cœur pour Typh Barrow. "C’est la reine des Francos.Ce qu’elle a fait a été exceptionnel et a assumé ce statut de tête d’affiche. Nous devons en être fiers et elle symbolise que nos Belges sont de véritables têtes d’affiche.Il n’y avait pas moins de monde pour Typh Barrow que pour Calogero. Sans oublier des folies comme Mustii, Ykons ou encore les Gauff’."