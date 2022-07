«L’ambiance est un peu moins bonne cette année»

Tom Jelis ©R.J.

Tom Jelis : "Nous aimons les Francofolies pour ses chansons mais aussi pour boire. L’ambiance est très bonne, un peu moins que lors des dernières éditions mais cela s’explique parce que, cette année, ce sont d’autres artistes, c’est plutôt varié. Nous sommes allés voir Vianney et Henri PFR. Nous avons apprécié car ils savent mettre l’ambiance."

«C’est le meilleur festival de Belgique»

Oanelle Desaive ©R.J.

Oanelle Desaive : "Ce festival est le meilleur de Belgique. De plus, le site se trouve près de chez nous et on peut découvrir des artistes moins connus.

L’ambiance est bon enfant également. Nous sommes allés voir Vianney qui a été incroyable. Nous sommes aussi allés voir Black M, Henri PFR et Calogero (ce sont des tubes donc on peut chanter)."

«Nous venons pour se retrouver entre amis»

Thierry Collins ©R.J.

Thierry Collins : "Nous apprécions l’ambiance des Francofolies mais je la trouve assez calme comparée aux dernières années. Nous venons aussi pour manger, boire un verre et pour se retrouver entre amis.

Nous venons voir Typh Barrow mais surtout Ykons. On le connaît en DJ (NDLR: DJ Godich) et comme c’est un gars de la région, cela nous intéresse."

«L’ambiance est particulière depuis la reprise»

Françoise Vanstraelen ©R.J.

Françoise Vanstraelen : "Au Francofolies de Spa, j’aime le rapport convivial et la variété du programme. L’ambiance est particulière depuis la reprise. Nous sentons qu’il y a une superbe ambiance comme sur tous les événements et que tout le monde a envie de se retrouver. J’ai un faible pour Typh Barrow. J’adore sa voix, le personnage et son répertoire."

«Les Francos, c’est un festival tous publics»

Ghislain Driessen ©R.J.

Ghislain Driessen : "Ce festival m’attire car il est tous publics. Et ce sont des chanteurs connus. C’était plus convivial lors des dernières années. Tout est à l’intérieur du site, il n’y a plus rien dans le centre de Spa, je le regrette. Nous avons vu Calogero, Vianney, Black M et Vitaa et Slimane. Ce sont tous des artistes avec un style différent."

«C’est un festival adapté aux enfants»

Lionel Wautrecht ©R.J.

Lionel Wautrecht : "Nous aimons les Francofolies car cela nous permet de faire découvrir aux enfants différents artistes musicaux.

Nos enfants voulaient venir pour Vitaa et Slimane (car ils aiment toutes leurs musiques) et Kid Noize aussi. C’est un festival adapté pour nos petits bouts. Ailleurs, ce n’est pas toujours possible de les emmener."

«L’un des festivals les plus connus de Belgique»

Nancy Lejeune ©R.J.

Nancy Lejeune : "C’est l’un des festivals les plus connus en Belgique. L’ambiance est relativement calme. C’est la première fois que je suis sur place.

Je suis venue voir Slimane et Vitaa car j’aime leur style de musique. C’est un duo qui fonctionne bien. Leur séparation m’attriste, c’est la raison pour laquelle nous sommes venus les voir une dernière fois. »