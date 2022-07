«Nous sommes créateurs de liens entre pros»

Présente depuis plus de vingt ans dans le milieu des concerts, dont les Francofolies de Spa, Katia Mahieu est un des visages incontournables que l’on peut croiser dans le milieu artistique du festival. Celle qui a débuté notamment au Botanique, puis comme attachée de presse et responsable de promo chez Warner et Sony, a depuis six ans créé sa propre société, Kat’s Eyes. Elle est l’attachée presse aux Francos de Black M, Mosimann, Manon Hansay ou Jean-François Maljean. "J’ai plusieurs casquettes en une car c’est le rôle des attachées de presse aujourd’hui.On a de multiples tâches. Pour résumer, nous sommes des créateurs de liens entre les différents professionnels du secteur musical. Que ce soit les journalistes, les photographes de presse, les promoteurs, les partenaires, les techniciens, la sécurité… On organise les choses pour que tout se passe du mieux possible et pour que l’artiste puisse se sentir à sa place à chaque moment de la journée." Avec parfois des demandes contrastées selon la notoriété des artistes. "Dans certains cas ce sont les médias qui viennent vers nous et dans d’autres ce sont nous qui allons vers les médias. Et c’est un travail passionnant dans un sens comme dans l’autre car le but est de mettre en lumière le travail et montrer tout ce qu’il y a derrière la musique et un concert. C’est un Tetris, une alchimie à trouver pour que la magie de la musique fonctionne. Et c’est un job de passionné avant tout. " Quant aux Francos, c’est un lieu incontournable. "La richesse de ce festival est d’offrir des ambiances pour tous les goûts. Mais on y rencontre aussi de nombreux pros qui se rencontrent et qui échangent."