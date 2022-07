La grogne des commerçants: «Les Spadois sont oubliés»

Du côté des commerçants spadois, c’est un peu la grise mine lors de ces Francofolies. Car même si les festivaliers sont présents sur le site des Francos, ce n’est pas vraiment le cas dans la ville. À l’instar de la Brasserie des Thermes, située pourtant juste derrière la scène Pierre Rapsat. "Ce vendredi, on commence à avoir un peu plus de monde , détaille Memeti Durim. Mais les deux premiers jours, ce n’était pas terrible du tout. On fait maximum 20% de plus. C’était mieux dans l’ancienne configuration des Francofolies. On se rappelle jusqu’en 2018, les gens se bousculaient pour s’asseoir à notre terrasse. Maintenant plus. Et quand on voit les bars ou restaurants voisins, comme au Sarani par exemple, c’est le même constat. Et du côté de l’hôtel de ville, c’est encore pire qu’en temps normal au niveau fréquentation." Même son de cloche du côté du café Au Milieu de la rue Royale avec sa patronne, Annick Karaszy. "C’est plutôt calme, pas terrible. Il n’y a aucune ambiance, il y a des trous entre les terrasses, il n’y a pas d’animation. On est obligé nous-même de mettre un DJ pour se rentabiliser. Grâce à cela, on attire un peu de monde. Je trouve aussi qu’on devrait proposer d’abord aux Spadois de tenir un stand dans le parc plutôt que de demander à des gens de Bruxelles. Les Spadois sont oubliés, il n’y a pas de communication. La parade des 24 h, la semaine prochaine, sera bien plus importante pour nous." Peut-être faudrait-il créer une ouverture du site côté place du Monument et remettre quelques scènes pour faire profiter le centre de Spa.