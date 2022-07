Francofolies: un village des saveurs local, varié et accessible

On retrouve souvent ce type d’infrastructure dans les festivals de musique. Werchter, Les Ardentes ou encore Dour disposent entre autres de ce genre de stands. Et ils sont régulièrement pointés du doigt pour leurs prix prohibitifs… À Spa, en revanche, c’est plutôt l’effet inverse: les montants demandés restent relativement abordables, pour des quantités correctes. À titre d’exemple, le prix d’une pizza entière au feu de bois oscille entre 9 et 12 €; l’assiette de pâtes fraîches est à 8 € et le couscous à 10 €.

Des échoppes de chez nous

Petite particularité également, parmi les restaurateurs présents, on note les participations de plusieurs enseignes de la région verviétoise. Pour les amateurs de glace, la Crémière de Jalhay, installée à quelques mètres du Parc de Sept Heures, place du Monument, propose des pots et cornets de glace artisanale. Un bar surélevé, baptisé "Le Repaire du Toucan" et décoré sur le thème "tropical", est aussi tenu par les hôtels Van der Valk. On peut y déguster une large gamme de cocktails.

De plus en plus de plats veggie

Fajitas, churros, porchetta, hot-dog, pad thaï… Le voyage gustatif est donc assuré. On remarque également que les options végétariennes se font de plus en plus nombreuses aux Francos. Ainsi, personne n’est oublié.