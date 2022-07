Calogero, hôte de choix pour inaugurer les Francofolies de Spa (photos)

Vêtu d’un costume bleu électrique, le chanteur français a fait son entrée sur la scène Pierre Rapsat sur le coup de 22h45, sur l’un de ses tubes sorti en 2017, Je joue de la musique . De quoi mettre directement les spectateurs dans l’ambiance. "Quel bonheur de vous retrouver" , a-t-il d’emblée lâché, avec une sincérité non feinte.

À la basse, il a poursuivi avec le morceau éponyme de son dernier opus sorti durant le confinement, Centre ville , avant de poursuivre avec une ode à la paix, Voler de nuit . Soucieux d’interagir avec la foule, il n’a pas hésité à laisser celui-ci entonner seul le fameux On peut s’aimer .

Installé au piano, il a bien sûr enchaîné avec ses plus grands succès, oscillant entre émotion et énergie communicative. On peut le dire, il a rempli sa mission: donner le « la », comme il se doit, à cette 22eédition du festival.