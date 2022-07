Pierre, chauffeur de stars aux Francos : ses souvenirs avec Bruel, Sheller, Salvador…

Des anecdotes avec les plus grands

L’homme de 70 ans, originaire de Theux, regorge ainsi d’anecdotes à raconter. "J’ai eu un épisode avec Bruel que je suis allé chercher à Bierset en 2014. Sur le trajet, il demandait des comptes à ses tourneurs qui n’avaient pas de papier avec eux pour signer des autographes à ses fans qui l’attendaient à l’aéroport et puis d’un coup il s’est tourné vers moi et m’a demandé “comment vas-tu?” Et paf la discussion était lancée. On a parlé de tout et de rien pendant tout le voyage" , se souvient-il. Et de poursuivre: "Un qui était extraordinaire aussi, c’était William Sheller. Il est arrivé à une heure du matin en provenance de Bretagne avec toute son équipe. Il me parlait aussi comme si on s’était vu la veille. Il était surpris de voir des vaches noires. Des souvenirs me reviennent comme ça parfois, comme cette fois où Henri Salvador qui s’était fait gronder parce qu’il avait oublié d’aller rechercher ses chemises… Alors il a commencé à rigoler comme il savait le faire pendant cinq minutes.. Il s’en foutait complètement… et à partir de Battice, il s’est endormi." Cette proximité avec les VIP mène parfois à de moins bonnes surprises… "Je conduisais des Canadiens qui logeaient à Stavelot jusqu’à Zaventem. Mais arrivé à hauteur de Barchon, je trouvais qu’il y avait une odeur un peu spéciale. En réalité, ils fumaient de la marijuana alors qu’il est interdit de manger et de fumer dans les voitures! Je me suis arrêté au premier parking pour leur demander d’arrêter" , partage Pierre Hella avant d’ajouter, "Il y en a aussi qui demandaient sur le trajet de faire une boucle par Maastricht… mais c’est interdit évidemment."

Si la majorité de ses courses se passent bien, c’est grâce au travail du coordinateur de la flotte de chauffeurs VIP, Jean-Claude Grailet (lire ci-dessous) qui les organise "en fonction de la personnalité des chauffeurs, de la voiture disponible, des personnes que l’on doit aller chercher."