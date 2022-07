Brasserie Franc’Off, «petit musée» des Francos

Dès ce mercredi 20 juillet 18 heures, la brasserie des Franc’Off, place du Monument à Spa, se met au diapason des Francofolies en proposant différents concerts chaque soir. "On aura Favelas Brothers (NDLR: mercredi et jeudi à 21h), un groupe latino qui met une ambiance du tonnerre. Vendredi, il sera accompagné de Keïla Djess et d’un saxophoniste" , indique la gérante, Catherine Cécius, et de poursuivre, "Il y aura également des personnes qui viendront mixer comme DJ GAS (NDLR: jeudi à 14h) ou encore de la chanson française, plus cool, avec Julien Poniz." Le chanteur français Manuel Dubois (mercredi à 18h) et Ramin Deep (samedi à 22h) complètent l’affiche. Certains comme le Liégeois, Julien Poniz, sont d’ailleurs déjà venus jouer en janvier dernier dans l’établissement qui propose des concerts au fil de l’année. Les rendez-vous sont composés de "trouvailles sur les réseaux sociaux ou de chanteurs, groupes, qui viennent se présenter spontanément".