Un couac aux Francos? C’est lui qu’on appelle

Des mois de prépa

"Ma mission consiste à mettre en place tout le festival, avant, pendant et après", explique-t-il simplement. C’est toute la logistique qu’il doit gérer, en collaboration avec le directeur technique. "Je m’occupe de la mise en place des scènes, des modules pour accueillir les backstages, ainsi que de l’électricité, des toilettes, des réservations des chambres des techniciens, des VIP et des artistes."

Évidemment, une telle logistique demande plusieurs mois de préparation. "Dès le mois d’octobre, on commence la programmation avec les autres services, les dossiers, remises de prix en interne… En début d’année, on voit le squelette du festival établi et on avance sur la préparation du festival." Les premières mises enplace se font 15jours avant le jour J. "Juin et juillet sont les deux mois critiques: je ne dors pas beaucoup, le téléphone sonne énormément" , sourit cet ancien militaire, en répondant justement à un appel. "On pense beaucoup au festival. Des fois, je me réveille pendant la nuit et je dois absolument noter une idée."

Alors que le café a coulé à flots ces derniers jours, il dit savourer les cinqminutes de tranquillité dont il dispose en cette période charnière. "Mettre sur pied un tel festival, ça prend du temps, il faut s’assurer qu’on puisse faire face aux différents couacs qui peuvent survenir pendant un festival, et il y en a toujours." Que ce soit une barrière ou une signalétique arrachée, un tuyau d’arrosage percé, un camion de matériel en retard ou même un îlot de tri à vidanger… "L’an dernier, j’ai eu plus de 200 appels sur une journée. J’ai une assistante qui filtre un peu tout ça. Seul, je ne m’en sortirais pas.Pendant le festival, je dors 3à 4h par nuit, je récupère par la suite." Cette année, il doit aussi jongler avec les contraintes de la Galerie Léopold II en travaux et le Pavillon Marie-Henriette inaccessible. "C’est un gros stress en plus."

Vincent gère aussi la propreté du festival, c’est lui qui a mis en place les îlots de tri et autres poubelles mégots. D’ailleurs, saviez-vous que le festival avait son propre centre de tri? "Cela fait plusieurs années qu’on a créé ce recypark, où on effectue le tri des PMC, papiers et tout-venant, avec les ouvriers communaux et les équipes propreté du festival.Quant aux mégots, ils sont recyclés en Allemagne, dans du macadam. On a obtenu le label “Green & Responsible Event” de l’Université de Liègepour la quatrième année consécutive" , souligne-t-il.

Une équipe de militaires

C’est dans l’entrepôt (vraie caverne d’Ali Baba), à quelques pas de son bureau, que se trouve le matériel nécessaire au bon fonctionnement d’un festival: kit de nettoyage, vaisselle, poubelles, parasols, miroirs, cintres, pots de couleur, des mètres de câbles, rallonges et tuyaux d’arrosage, ainsi que trois palettes de papiers toilette et autres seaux à champagne… Évidemment, son job intrigue. "Les gens imaginent qu’on a le temps de côtoyer les artistes, de s’asseoir avec eux, mais on ne fait que les croiser en backstage. On a tellement de choses à faire dans les coulisses. On n’a pas le temps de regarder des concerts, d’ailleurs." Pas grave, il en voit "le reste de l’année" , rit-il. Ces prochains jours, sa mission est très claire: "Faire en sorte que tout le monde passe le meilleur festival possible".

Et pour ça, il s’est entouré d’une équipe soudée, d’une quarantaine de personnes, dont les trois quarts sont des militaires, présents depuis déjà dix ans. "C’est une équipe qui fonctionne super-bien. Ce sont des gens drillés, ils ont les permis véhicules nécessaires et ont l’habitude que tout soit carré et bien exécuté: c’est essentiel! Et puis, c’est un travail assez lourd avec des charges importantes à porter. Tous les autres services comptent sur nous, on ne peut pas être défaillant."