Les artistes à découvrir aux Francofolies

Dans une semaine, les Francofolies feront à nouveau vibrer la ville de Spa. Si les têtes d’affiche de cette édition 2022 sont déjà bien connues de tous, le festival spadois réserve également une kyrielle de découvertes, de coups de cœur. "L’affiche est très belge cette année et c’est assumé. Le festival a été reporté deux fois et il y a deux ans on avait déjà imaginé une programmation composée de toute une série d’artistes que l’on avait envie de montrer, de révéler. On a fait le choix de les reprogrammer deux ans plus tard" , avance Charles Gardier, codirecteur des Francos à la tête de la programmation. Parmi ces artistes on retrouve "Jakbrol" et son hip-hop alternatif ( son clip Virus avait fait parler de lui durant le confinement ), le rappeur "The terminal", Gaëtan Streel qui se produit dorénavant en trio, le quatuor bruxellois "Turquoise" (coup de cœur des Franc’Off 2019), "Lubiana" et sa "pop solaire", le jeune Bruxellois "Lo Bailly" ou encore Antoine Wielemans, le chanteur de "Girls in Hawaii"…. C’est ainsi une première participation au Francos pour nombre d’entre eux, mais d’autres sont déjà passés par la cité thermale. C’est le cas d’Aprile, d’Antoine Armedan (qui a joué pour les sinistrés lors des Belgofolies de Spa en 2021 ) ou Mélanie Isaac, lauréate du Franc’Off 2019 . "Ce sont des artistes qui ont grandi durant cette période de confinement, et puis il y a ceux qui ont vraiment éclos" , poursuit le programmateur, "C’est le cas de Noé Preszow, Doria D, Roscoe, Saskia, Ykons, Pierre de Maere, de Charles qui a joué à La Rochelle vendredi passé, de la Verviétoise très prometteuse Olive ou encore de Glauque, qui est devenu un coup de cœur pour l’ensemble des Francofolies à travers le monde."