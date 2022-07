Francofolies: des militaires bénévoles durant le festival

S’ils font cela en tant que civils, il faut bien avouer que leur formation est un solide atout. "Ce sont des gens qui sont du 12ede Ligne à Spa, mais aussi casernés ailleurs. Ils ont de l’expérience pour ce genre de choses. Ils savent porter, conduire tous les engins…"

Du côté du bataillon du 12e et 13e de Ligne, on confirme cette information. "Ces personnes sont là à titre privé , nous explique-t-on. Il y a 15 ou 20 ans, des synergies étaient mises en place et des militaires étaient réquisitionnés. Ce n’est plus le cas actuellement."

Une convention existe toutefois entre la caserne et les Francofolies pour l’installation d’un parking VIP sur le site. "Mais même là, ce n’est pas nous qui réalisons les filtrages. Ce sont des agents de sécurité engagés par Belgomania (NDLR: l’ASBL qui organise l’événement) qui s’en chargent" , note le service "communication" du bataillon.

Une aide bienvenue

La fidélité de ces militaires bénévoles est particulièrement appréciée cette année. Comme d’autres organisations, les Francofolies ont eu du mal à mobiliser les troupes pour travailler pendant ces 4 jours de festivités. "Cela a été plus difficile, en effet , note Vincent Monville. Notamment au niveau des jeunes. Comme dans le reste de l’événementiel et l’hôtellerie, ce n’est pas évident de trouver du personnel".