Tricia Legear ne pense pas que le festival va provoquer d’énormes changements pour la brasserie où elle exerce. « Il y aura sans doute davantage de personnes présentes dans les environs. Il y aura plus d’ambiance également. À la brasserie, cela n’aura pas beaucoup d’impact. On ne fermera pas plus tard pour la cause car on ne s’attend pas à un rush de la part des festivaliers. » R.J.