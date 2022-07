La thèse du suicide privilégiée pour la mort de la mère de famille à Spa

Cinq enfants endeuillés

Du côté du garage mitoyen, on ne connaissait pas cette femme: « On la croisait bien sûr, mais on échangeait juste des bonjours et des au revoir ». Une riveraine, qui habite un peu plus haut sur l’avenue, confie quant à elle: « Je ne la connaissais pas, il me semble que cela fait peu de temps qu’elle a emménagé là. J’ai été saisie d’apprendre son décès… Enfin dans quel monde on vit. Spa n’est quand même pas très grand et puis il y a quand même cinq enfants touchés par cette disparition » . La Spadoise était en effet maman de cinq enfants, dont le plus jeune n’a seulement que cinq mois. Le parquet ne souhaite pas communiquer davantage à ce stade sur ce drame. L’instruction doit encore en déterminer les circonstances exactes.