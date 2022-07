Un concours photo en faveur des sinistrés

"Spa, à travers l’Objectif" est un concours qui prend chaque année de plus en plus d’ampleur. "On est passé d’une vingtaine de photos à la première édition à 200 l’an passé. Et de 192 votants en 2020 à 500 en 2021" , chiffre Michel Christiane, membre du conseil consultatif de la communication à Spa et principale cheville ouvrière du projet.Pour cette troisième édition, il espère encore poursuivre cette ascension sur un thème qui a été au cœur des actualités l’été dernier: l’eau. "Cette fois, le thème est Spa, ça coule de source…" , détaille-t-il. Les photographes amateurs (et non professionnels!) sont invités à participer à la compétition en envoyant leur photo jusqu’au 14 juillet. "L’année passée, nous avons eu des photos d’une qualité exceptionnelle, à tel point qu’on a dû vérifier si les auteurs n’étaient pas des professionnels même cachés sous une fausse identité" , sourit-il. Le jury retiendra les 15 meilleures photos qui seront exposées au centre-ville du 13 août au 11 septembre. "Au verso de ces clichés, on pourra admirer les œuvres du photographe Michel Tonneau et sa série de portraits de victimes des inondations réalisée entre Verviers et Chênée". Ces dernières seront proposées à la vente au prix de 450 euros au profit des sinistrés. "Les 15 autres photos, quant à elles, concourront pour décrocher le prix du public. Les votants déposeront leur bulletin dans une urne à l’office du tourisme et une seconde sera installée de manière déposer un don pour la même cause" , ajoute Michel Christiane. L’ensemble de l’argent récolté sera versé àEnsemble Tatou ASBL, qui œuvre pour la cause des sinistrés depuis la catastrophe.