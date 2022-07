Un an après les inondationsà Spa: «Ca m’a profondément marquée», témoigne la bourgmestre

"Toutes les plaques d’égouts s’étaient soulevées et des gens se promenaient dehors avec des bottes. Le courant était très fort. Je me souviens avoir dit qu’il y avait un danger de mort. Ces mots m’ont profondément marquée… témoigne-t-elle. On ne se rend pas toujours compte, mais un bourgmestre a vraiment la sécurité publique dans ses attributions propres. Il y avait déjà eu le Covid, mais avec les inondations on se dit -wouah – quelle responsabilité on a, d’essayer de convaincre les gens de rester chez eux.

Inondations Spa 2021 ©Romain RIXHON

Ce qui est traumatisant, c’est de ne rien savoir faire. L’eau est là et il faut attendre qu’elle s’en aille.Il faut essayer de protéger la population, de leur faire passer des messages." Impossible pour elle de rester sans rien faire. "Je suis allée la nuit avec l’armée jusqu’au lac de Warfaz voir où l’eau allait, ce qu’il fallait protéger ou pas." La situation de la petite centrale électrique est alarmante. "Les pompiers m’ont dit que si jamais elle était touchée, il n’y aurait plus d’électricité dans tout Spa et Theux. C’est la seule qui tenait encore. Ils voulaient aller pomper, mais c’était très dangereux", se souvient la bourgmestre. "Je remercie une entreprise privée qui nous a fortement aidés, en déposant des ballots de paille autour de la centrale pour la protéger." Mais l’eau continuait à s’infiltrer. "Quand la pluie a diminué, on est parti, pompiers, police et l’entrepreneur, pour pomper l’eau et mettre un second cercle de ballots de paille autour de la centrale."

Inondations Spa 2021 ©Romain RIXHON

Cette journée infernale a été rythmée par les notifications sur le groupe Wathsapp des bourgmestres de la région. "Est-ce que tu as des sacs de sable? Du sable? Ça a été des moments forts, très durs…", dit-elle dans un soufflement, qui révèle toute son émotion. "La journée et la nuit ont été très longues, c’est le 15 dans l’après-midi je pense, qu’on a commencé à revoir le macadam… Et puis, on voyait les images d’ailleurs et ça…c’était catastrophique."