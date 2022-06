Dix pierrots artistiques à découvrir dans un tout nouveau parcours au cœur de Spa

De fil en aiguille, Sophie Delettre a pensé "au pierrot. Pour cela, on a travaillé main dans la main avec la société Spadel car c’est leur image." Pour réaliser tous ces pierrots, la ville de Spa s’est associée avec la galerie Azur et le Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont.

En tout, ce sont dix pierrots qui sont placés en extérieur un peu partout, dont devant l’office du tourisme, place Verte ou encore devant l’église. "En dessous de chaque pierrot, il y a un panneau explicatif avec un QR code.Et ce code renvoie vers une page où on en découvre plus sur l’œuvre et l’auteur. Normalement, ils seront visibles toute l’année.Sauf si les conditions météorologiques ne les abîment de trop.Dans ce cas, on les rentrera pour l’hiver avant de les ressortir l’an prochain."

Parmi les artistes qui ont participé au projet, on retrouve Moshi Moshi, Bernadette Triki, Calusa, Marc-André Metais, Laura Payen, So.Z., Doudou, Raphaël Demarteau, Isabelle Visse et Yannick Albert. "Je remercie ces dix artistes qui ont participé à cette expérience, à ce moment inédit.J’ai eu du plaisir à les écouter et à voir comment ils ont abordé le projet." L’office du tourisme va mettre en valeur le parcours des pierrots.On pourra d’ailleurs y trouver un dépliant comprenant ce parcours des pierrots.