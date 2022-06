"Spa est un endroit touristique où il y a beaucoup de passage , détaille Leila Panacchione. De plus, les Spadois connaissent déjà mes glaces car elles sont vendues dans les commerces de la région et proposées dans certains restaurants. Enfin, comme il y avait déjà une glacière à Jalhay, je ne voulais pas faire de concurrence. Par contre, mon lait reste bien de Jalhay!"

Quant aux glaces, Leila Panacchione propose "en permanence 12 goûts différents. Mais ces goûts varient selon les jours et les envies. De plus, j’essaie de proposer de nouveaux goûts selon les semaines. Et il y a une belle terrasse si on veut déguster sur place."

Sans oublier que la glacière propose aussi "des gâteaux glacés, que ce soit pour les événements comme les communions, mariages, anniversaires ou tout simplement en dessert. Enfin, je continuerai à proposer mes pots de glace dans les supermarchés de la région."