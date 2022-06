Les Lignards changent de commandement au cœur de Spa (+ photos)

Ainsi, après un peu moins de deux ans à la tête des Lignards, le lieutenant-colonel breveté d’état-major Michel Recour, qui avait pris ses fonctions en pleine pandémie en septembre 2020, rend son commandement.

"Cette pandémie qui nous frappe depuis le 16 mars 2020 a non seulement marqué la fin du commandement de mon prédécesseur mais elle a surtout marqué mon quotidien durant le mien. Avec son lot de mesures de confinement, déconfinement, quarantaines, télétravail obligatoire, mesures d’hygiène de base, port du masque obligatoire et autres, la situation n’a pas été simple et nous a demandé d’être créatifs afin d’atteindre nos objectifs."

Sans oublier les inondations qui ont marqué le désormais ex-chef de corps qui est pensionné depuis le 30 mars dernier. "Le comble a été atteint lorsque, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2021, le déluge s’est abattu sur la province de Liège, entraînant calamité et désolation dans de très nombreuses communes. Malgré la période de grands congés durant laquelle le bataillon tournait à 50% avec une compagnie en OVG (NDLR: pour la mission d’Opération Vigilant Guardian), le 12/13 Li a réussi à mobiliser environ 200 Lignards pour aller aider nos compatriotes là où nous étions sollicités."

Mais le néoretraité ne va pas délaisser les lignards pour la cause… "Je suis en PVE (NDLR: prestation volontaire d’encadrement) depuis le 1er avril. Je deviens donc le deuxième officier de réserve de l’histoire du 12e régiment de Ligne à reprendre du service à la tête d’un bataillon de combat d’active. Le premier fut le colonel Charles de l’Escaille, 1er chef de corps du 12e régiment de Ligne, il y a exactement 191 ans."

Désormais, le commandement du 12 de Ligne Prince Léopold – 13 de Ligne a été attribué au lieutenant-colonel breveté d’état-major Pierre-Frédéric Brennet, qui devient ainsi le 78 chef de corps des Lignards. Après ses études à l’École royale militaire (138 promotion toutes armes) à Bruxelles et à l’École d’infanterie à Arlon, le sous-lieutenant Brennet rejoint en 2004 le 12 régiment de Ligne Prince Léopold – 13 régiment de Ligne à Spa pour y exercer la fonction de chef de peloton (B16). C’est dans cette fonction qu’il sera déployé au Kosovo en 2005. Il quitte ensuite la caserne de Spa pour y revenir à Spa de 2009 à 2012. Le capitaine Brennet y exerce la fonction de commandant de la 3 compagnie (C6) et en 2010 il est déployé en Afghanistan en tant que mentor et team leader. Après un passage par Marche-en-Famenne, il revient de 2015 à 2017 dans la fonction d’officier opérations et entraînement (S3) au sein du 12/13 Li.

Et après être passé encore par l’état-major et le collège de la défense belge, le lieutenant-colonel breveté d’état-major Pierre-Frédéric Brennet, qui habite à Remicourt, est devenu le nouveau chef de corps des Lignards depuis ce vendredi.