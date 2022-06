Il s’agit de Bab’s, où on retrouve le couple formé par Sébastien Broos et Laura Daumen. "C’est donc un concept trois en un où on allie les livres, les jouets pour enfants et des objets d’antiquité, détaille le responsable. Au départ, j’ai ouvert il y a six mois un site internet pour l’antiquité. Puis, on a entendu que la librairie Pesesse avait fermé.Et avec mon épouse, qui cherchait du travail, on s’est dit qu’on allait la reprendre pour en faire un nouveau concept, tout en gardant l’aspect librairie où on trouvera tous types de livres généralistes, d’histoire, BD et mangas." Pour Sébastien Broos, Spa a du potentiel pour ce type de commerce aux visages multiples. "Il n’y a qu’à Spa qu’on peut concrétiser ce type de commerce.Sinon, il faut aller dans les grandes villes comme Liège et Bruxelles.Car les touristes qui passent àSpa sont un bon public, avec un certain pouvoir d’achat.Enfin, pour les enfants, ils sont très curieux, même devant une œuvre d’art où ils peuvent rester scotchés plusieurs minutes. "