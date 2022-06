Rénovation et extension de l’internat de Spa

Les internats autonomes de Spa, qui sont actuellement répartis sur trois sites distincts (à l’hôtel didactique de l’école d’Hôtellerie, au Britannique et avenue Marie-Henriette), prévoient en effet de regrouper filles et garçons sur un seul et même site: celui de l’Hôtellerie, avenue Reine Astrid. "Le projet du futur internat global repose sur le constat de manquements importants en termes de sécurité" , nous explique-t-on. Le bâtiment existant, à savoir l’hôtel didactique sera donc rénové et doté d’une toute nouvelle extension. "Le site du Britannique et celui de la Maison Blanche seront vendus après réception des travaux du futur internat de Spa."

La nouvelle construction se composera de 4 niveaux et se présentera comme une aile attenante au bâtiment existant et reliée par une passerelle aérienne. "Elle aura une capacité de 103 lits (hors lits éducateurs) et représentera une surface brute totale de 2245 m2." Les travaux devraient démarrer en novembre 2023 et durer 20 mois. Le montant total du chantier est estimé à 11957000 €, dont 7000000 € en provenance de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Dans cette école, on retrouve des options qui sont vraiment importantes pour la région, pour soutenir toute la demande de main-d’œuvre dans le secteur du tourisme et de l’horeca , explique Caroline Désir. Avec le Covid, l’impact a été énorme. L’internat alimente ici les sections hôtellerie, restauration, boulangerie-pâtisserie… On a vu le public diminuer. C’est important que cette dynamique reprenne. D’autant qu’il y a une vraie pénurie dans ces métiers. Il est temps de remettre en avant ces options du qualifiant."