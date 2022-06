"Les Spadois ont été très nombreux à répondre à cet appel et le Collège communal a retenu 5 propositions, en fonction des critères définis dans l’appel à idées. Il est maintenant temps de passer aux votes!", ont indiqué les autorités locales, ce vendredi 3 juin. Le vote est donc ouvert aux Spadois de 16 ans et plus depuis le 4 juin et ce jusqu’au 14 juin 2022 à l’Hôtel de Ville, munis de leur carte d’identité, afin de voter pour le nom de leur choix… les cinq noms retenus sont les suivants:

Clos des Coltiresses

– en hommage aux nombreuses agricultrices qui ont travaillé courageusement dans les champs et fermes du village.

Clos Liliane Dresse de Lébioles

– en hommage à la dernière propriétaire homonyme du Manoir de Lébioles, très appréciée des villageois.

Clos Monique Langen

– en hommage à l’ancienne concierge de l’école de Creppe, qui aura accompagné des générations d’enfants.

Clos Princesse Marguerite de Croy

– en hommage à la Princesse qui naquit à Spa le 11 juillet 1912 et résida dans la propriété "Mont Avry", proche de la Source de Barisart.

Clos Rosalie Fryns

– en hommage à l’une des femmes de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, membre du groupe "Front de l’Indépendance" opérant dans la région de Spa. Elle fut arrêtée par la police militaire allemande en janvier 1944 et condamnée à 10 ans de travaux forcés.

L’isoloir est accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h, le mercredi également de 13h30 à 17h30 et le samedi de 10 à 12h. Un seul vote par personne est admis et il n’y a pas de procuration possible.