O’Crocholat, nouvel antre du chocolat à Spa

C’est sur la place Royale, juste à côté du Radisson, qu’une nouvelle chocolaterie a vu le jour au centre de Spa. Et on retrouve Christian Olivy derrière le comptoir de O’Crocholat. « En fait, le pralinier principal de Spa, qui est Jean-Loup Legrand, va arrêter sa carrière en fin d’année. J’avais été le trouver au départ pour reprendre son commerce. Comme cela n’était pas possible, j’ai alors trouvé un autre local pour m’installer. » Un projet de chocolaterie qui tient à cœur au Heusytois. « J’ai malheureusement perdu mon épouse il y a 9 ans et c’était un projet commun que nous avions d’ouvrir une chocolaterie. » C’est ainsi que Christian Olivy concrétise ce projet qui restera familial. « C’est dans le but de le faire avec mon fils qui est actuellement en rhéto. Et qu’il puisse reprendre le flambeau dans le futur après ses études et à la fin de ma carrière. » Quant aux produits, ils sont issus « du circuit court et uniquement de la province de Liège. Je travaille avec la maison Saive de Heusy pour les chocolats, les massepains viennent de chez Rensonnet, les nougats et pâtes de fruit d’Ans et les cuberdons de Seraing. C’est du local et de qualité. » R.R.