Les 75 ans du Royal Aero Para club de Spa: «Ici, on sent vraiment que l’on vole» (+ vidéo)

D’ailleurs, le samedi fut spectaculaire dans les airs. "C’était une journée dédicacée au rallye aérien. On en fait tous les ans mais on voulait donner un coup supplémentaire par rapport à d’habitude.Nous avions 14 équipages où les participants ont effectué un parcours précis: ils devaient partir et revenir à la seconde près; ou encore du pilotage de précision.C’est intéressant car cela permet aux pilotes de s’aguerrir au pilotage et de parfaire leur écolage."

Des baptêmes de l’air offerts aux visiteurs

Ensuite, les petits n’ont pas été oubliés. "On a beaucoup orienté cette année pour les enfants, avec pas mal d’ateliers pour comprendre comment on vole, ce qu’est une portance, la découverte du sport aérien, des simulateurs de vol,…Cela permet d’être pédagogique et ludique."

Il y avait également la possibilité de prendre place à bord d’un petit avion du club. "Nous avons voulu donner envie aux gens de venir ici et de découvrir les sensations dans un petit avion, des sensations qui sont tout à fait différentes qu’un avion que l’on peut prendre pour aller en vacances. Ici, vous sentez vraiment que vous volez! On explique comment fonctionnent les commandes ainsi que le vol aérien. Le tout en faisant un parcours autour du circuit de Francorchamps."

Sans oublier un brin d’histoire. "Il y a aussi une exposition de photos qui retrace plus que les 75 ans du club. On est aussi sur l’histoire de l’aviation car il faut savoir que, sur ce site même, on vole depuis 1908 avec l’époque de la Quinzaine de l’aviation. Il y avait tous les grands pilotes de l’époque qui étaient là comme Blériot, De La Grange,… Il y avait du beau monde là-bas."