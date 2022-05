Un Royal Festival de Spa surprenant et festif pour son édition 2022

Axel De Booseré a concocté une programmation rassembleuse. ©©Dominique Houcmant-Goldo

"Il s’agit d’une édition riche, éclectique, colorée, lumineuseet surprenante" , a indiqué celui-ci en ouverture de la présentation. "Il représente bien ce programme, qui se veut rassembleur et pour tous les publics".

On y retrouve notamment deux spectacles événements prévus initialement en 2020 et qui avaient dû être reporté en raison de la crise sanitaire. Le premier n’est autre que le spectacle musical, L’Amour vainqueur . petit "bijou", inspiré d’un conte des frères Grimm et signé par le directeur du Festival d’Avignon, Olivier Py, et dans lequel joue, entre autres, le Verviétois Antoni Sykopoulos. "C’est la première fois que le Royal Festival reçoit le Festival d’Avignon" , note Axel De Booseré.

Le deuxième s’intitule Les Princesses . Interprétée par les acrobates du Cheptel Aleïkoum, cette création offrira des moments de cirque aérien impressionnants. Depuis son arrivée à la tête du festival spadois, Axel De Booseré ne cesse d’ouvrir la programmation au cirque, au théâtre de rue mais aussi à l’humour. En témoignent les spectacles de Florence Mendez et d’Inno JP ajoutés à l’affiche les 14 et 15 août prochains. Le Sabam Comedy Club, déjà présent l’année dernière, fera lui aussi son retour et mettra en lumière les figures montantes du stand-up. Le tout orchestré par Bruno Coppens.

Des actrices de talent, dont Jacqueline Bir

Le Royal Festival a aussi choisi de mettre à l’honneur des artistes et actrices féminines. On notera notamment le retour de l’auteur et comédienne Geneviève Damas, avec la pièce Quand tu es revenu , la présence d’Edwige Baily, avec Tout ça pour l’amour! , ou encore celle de Lucie Yerlès, dans sa conférence gesticulée Le Solo .

Spa aura aussi la grande chance d’accueillir Jacqueline Bir, avec la pièce A German Life, "spectacle qu’elle envisage comme sa dernière aventure scénique" et où elle joue le rôle d’une secrétaire au sein du régime nazi.

Jacqueline Bir jouera pour la dernière fois «A German life». ©©Alice Piemme

Des lieux inédits

Désireux de sortir "hors de ses murs", le Royal Festival a cette fois décidé de surprendre les spectateurs en optant pour des lieux particulièrement inédits. Le spectacle Acting (avec Gauthier Bourgois, Alexis Goslain et Bernard Sens), qui prend place au cœur d’une prison, se tiendra en effet dans les caves du centre culturel. Poucet , du comédien et marionnettiste Didier Balsaux, s’installera, quant à lui, dans le bois, à côté de la source de Géronstère.

Du mentalisme

La magie s’invitera aussi au sein du festival avec Carabistouilles de Jack Cooper et Goupil et Kosmao d’Étienne Saglio avec John John Mossoux. Les fans de mentalisme pourront également découvrir en exclusivité le seul en scène de Viktor Vincent.