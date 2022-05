Mais d’ici là, il y a d’abord cette première étape de la vidange qui comportait un certain risque pour les poissons. En effet, plus l’été se rapproche, plus l’eau restante est rapidement chaude et sous-oxygénée.Il ne fallait donc pas perdre de temps pour en sauver un maximum.

Et c’est ce qui a été fait, principalement cette semaine, comme l’explique l’échevin des travaux, Paul Mathy (MR). "Un maximum de poissons ont été sauvés et il en restait encore très peu à sauver ce jeudi matin quand je suis passé."

Il faut dire que toute cette semaine, plusieurs bénévoles se sont relayés pour repêcher le plus possible de poissons. "Nous avons arrêté les pompes pour que la pêche soit plus facile. Il y a eu des opérations de sauvetage plusieurs jours cette semaine.Encore mercredi, ce sont plus de 600 kg de poissons qui ont pu être sauvés."

Ceux-ci iront vers d’autres étangs le temps des travaux du lac de warfaaz qui sont prévus pour plus d’un an. "Désormais, le lac est pratiquement vide de poissons. Il y a certes eu quelques pertes mais on aurait eu difficile de faire mieux dans les conditions peu simples que nous avons vécu."

Avec notamment quelques soucis techniques au niveau du barrage qui ont repoussé à plusieurs reprises la date de l’opération de sauvetage. "Nous avons aidé au maximum de nos possibilités la Warfazienne qui s’occupait de cette opération avec Serge Vanpevenage. Tout le monde a fait ce qu’il a pu pour sauver un maximum d’espèces" conclut Paul Mathy.