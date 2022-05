Liaison cyclo-piétonne avenue Amédée Hesse : 25 arbres seront coupés

"Cette liaison se fera entre la voirie et le Wayai, avec des variations en fonction de l’espace de voirie disponible , explique l’échevin de la Mobilité, Yoann Frédéric (SPA). Le principe, c’est une piste cyclable bidirectionnelle, entre 2 et 2,5 mètres, et un cheminement piéton, entre 1,2 et 1,5 mètre, qui a certains endroits se retrouve en encorbellement au-dessus du Wayai pour permettre la préservation de plantations et d’arbres" . Il s’agira de structures métalliques, directement fixées à la berge.

Un concept d’espace partagé est également prévu au niveau de la future piscine. "Le parking sera ramené en voirie. Le parking actuel serait considéré comme un espace partagé, comme un piétonnier. On permettrait l’accès à cet espace, via des bornes, à des bus scolaires pour les dépôts et les travailleurs de la piscine ". Un autre espace partagé est aussi envisagé au carrefour de la Fraineuse et le chemin de Pré Leftay. "À l’approche du lac, on structurera également le parking" , note l’échevin. Ce projet est évalué à 2 millions d’euros dont 300000 € de subsides via le plan Wallonie Cyclable et 387000 € via plan d’investissement Mobilité active communal et Intermodalité.

Le groupe Alternative-Plus déplore toutefois l’abattage de 25 arbres sur ce tracé, dont plusieurs d’une grande circonférence. "Pour nous, il y avait une possibilité d’adapter la largeur minimale prévue dans la fiche de la Région wallonne, lance Claude Brouet. Cela aurait eu un avantage financier, un impact CO2moindre et une limitation de l’abattage".

Une remarque balayée par Yoann Frédéric. "Faire de la politique, c’est aussi être à l’écoute des expertises, ici de la Région wallonne. Nous avons respecté leurs exigences. Il fallait faire des choix: c’était la piste cyclable ou certains arbres. On en est triste mais nous n’avons pas de solution" . Le collège assure aussi que de nouvelles plantations seront réalisées.

Alternative-Plus estime que d’autres options étaient possibles. "Mais il n’y a pas eu d’échanges avec nous. Le projet doit être rendu pour le 31 mai, on a le couteau sous la gorge. C’est dommage" , conclut Frank Gazzard. Tout comme Osons Spa, le groupe s’est abstenu.