Comment bien laver son linge avant 1940? (+ vidéo)

Car désormais, tout est plus simple à notre époque. "Quand on voit la facilité avec laquelle on lave et repasse le linge à notre époque… Avant 1940, les seules machines électriques coûtaient cher et beaucoup de personnes n’avaient pas cet argent." Il fallait donc une bonne dose d’énergie et d’huile de bras pour rendre à son linge blanc tout son éclat. "Il faut savoir aussi qu’on lavait son linge notamment grâce à des plantes saponines comme du lierre, la fougère, l’ortie,… Ce sont d’ailleurs des bases qui reviennent de plus en plus à la mode pour laver son linge auprès des jeunes, et de manière écologique. Cela ne marche peut-être pas autant que les poudres que l’on connaît mais cela fait l’essentiel en dégraissant les vêtements."

Quant aux visiteurs, ils sont évidemment mis à contribution. Surtout au niveau des plus jeunes. "Nous invitons les jeunes à pratiquer les gestes pour nettoyer les vêtements.Cela apporte un côté ludique. Et pour nous, cela a aussi un intérêt. Car nos machines, qui sont logiquement assez âgées avec notamment du bois, doivent tourner pour qu’elles puissent rester en état. Cela nous fait un bon nettoyage de printemps pour les machines!"